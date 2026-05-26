İtalya Serie A'da sezonu ikinci sırada tamamlayan Napoli'de teknik direktör Antonio Conte ayrılık kararı almıştı.
NAPOLI CONTE'NİN YERİNE VINCENZO ITALIANO İLE ANLAŞTI
İtalyan basıını, Napoli'nin Conte'nin yerini kısa süre içerisinde doldurduğunu iddia etti.
La Gazetta dello Sport'a göre; Napoli'nin yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano oldu.
2 SEZONDUR BOLOGNA'YI ÇALIŞTIRIYORDU
Son iki sezondur Bologna'yı çalıştıran 48 yaşındaki İtalyan teknik adam, geride bıraktığımız sezon takımın başında 56 maça çıkıp 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.
Napoli'nin kısa süre içerisinde Vincenzo Italiano ile ilgili resmi açıklamada bulunması bekleniyor.