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Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçiren Noa Lang için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Voetbal International'ın haberine göre; Napoli, Hollandalı yıldızı yeni sezon planlamasında satış listesine koydu.

KİRALIK AYRILIĞA SICAK BAKIYORLAR

Napoli'nin 27 yaşındaki futbolcunun belirli şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla kiralanmasına olumlu yaklaştığı belirtildi.

İtalyan temsilcisinin, Noa Lang'ın bonservisiyle transfer olması halinde ise 25 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

DAVID NERES DETAYI

Napoli'nin bir diğer kanat oyuncusu David Neres için gelecek teklifleri de değerlendirmeyi planladığı ifade edildi.

Ancak haberde, iki futbolcunun aynı transfer döneminde takımdan ayrılmasının düşünülmediği ve Noa Lang ile David Neres'ten yalnızca birinin takımdan ayrılmasının beklendiği kaydedildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Noa Lang, geride kalan sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla 19 resmi maça çıktı.

Hollandalı kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı ekipte 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.