Noa Lang'ın transferinde mutlu sona yakın olmasına rağmen yıldız oyuncunun dün yaşadığı şansız sakatlık Galatasaray'da endişelere neden olmuştu.

NAPOLI NOA LANG'IN SAKATLIĞININ CİDDİ OLMADIĞINI BİLDİRDİ

Napoli Lang'ın sakatlığıyla ilgili açıklamada bulunarak Galatasaray heyetini rahatlattı.

İtalyan kulübü yetkililerinin 26 yaşındaki Hollandalı oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığını bildirmesinin ardından transferde son detaylar konuşulmaya başlandı.

GALATASARAY GERİ SAYIMA GEÇTİ

İki kulüp arasında büyük ölçüde anlaşma sağlanırken Napoli, Noa Lang'ı Kopenhag maçında da kadroda tutmak istemişti. Bu maçtan sonra resmiyet kazanması beklenen transfer için Galatasaray artık geri sayıma geçti.

İtalyan basını, Galatasaray'ın Noa Lang'ı yaklaşık 35 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katacağını bildiriyor.