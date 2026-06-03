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Serie A ekiplerinden Napoli, geride kalan sezonda kiralık olarak kadrosunda yer alan Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund’un bonservisini İngiliz ekibi Manchester United’dan aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki golcü oyuncu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Napoli, Hojlund’un 44 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı. Oyuncunun kiralık sözleşmesi için de 6 milyon euro ödendiği ifade edildi.

SEZON KARNESİ

Danimarkalı forvet, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta 16 gol kaydetti.