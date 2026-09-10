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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Noa Lang, Napoli'ye dönüşünün ardından yaşadığı krizle gündeme geldi.

Sezonun tamamlanmasıyla bonservisinin bulunduğu İtalyan ekibine dönen Hollandalı futbolcunun, teknik direktör Massimiliano Allegri ile yaşadığı tartışmanın ardından Arsenal karşılaşmasının kadrosuna alınmadığı öne sürüldü.

ALLEGRI'NİN ANA PLANINDA YER ALMIYOR

Napoli'de teknik direktörlük görevine getirilen Massimiliano Allegri'nin ana planında Noa Lang'ın yer almadığı belirtildi.

Hollandalı futbolcunun teknik heyetten beklediği süreyi alamadığı, yaşanan son gelişmenin ardından taraflar arasındaki gerilimin arttığı aktarıldı.

TAKTİK İDMANINDA GERİLİM

İtalyan basınında yer alan haberlere göre kriz, Arsenal karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen son taktik antrenmanda yaşandı.

Yedek takımda yer aldığını gören Noa Lang'ın duruma tepki gösterdiği ve Allegri ile sert bir tartışma yaşadığı iddia edildi.

ARSENAL MAÇINDA KADRO DIŞI

Tesislerde yaşanan tartışmanın ardından Napoli yönetimi ile Allegri'nin ortak bir karar aldığı ve Noa Lang'ın Arsenal maçının kadrosuna dahil edilmediği öne sürüldü.

Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye dönen Hollandalı futbolcunun yaşanan gerilim sonrası İtalyan ekibindeki geleceği de yeniden gündeme geldi.