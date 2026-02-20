Napoli'nin eski sportif direktörü Meluso, takımın eski golcüsü Nijeryalı Victor Osimhen'in sözlerine cevap verdi.
Napoli cephesinden Victor Osimhen'in sözlerine yanıt geldi
Napoli’nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, Victor Osimhen’in ‘Napoli’de köpek gibi davrandılar’ sözlerine yanıt verdi; Tiktok videosu krizinde oyuncuyu kırma niyetlerinin olmadığını ve kulübün ırkçılıkla mücadelede kararlı olduğunu açıkladı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İtalyan ekibinde forma giydiği dönemde Napoli i ile Tiktok videosu krizi yaşayan Osimhen, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Napoli'de köpek gibi davrandılar." sözleriyle gündemi sarsmıştı.
Nijeryalı yıldızın, Napoli'de Tiktok krizi yaşadığı dönemde görev alan Mauro Meluso, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.
Söz konusu Tiktok videosunun yayınlanmasının ardından Osimhen'i sakinleştirmek için kulüp yetkililerinin hemen harekete geçtiğini söyleyen Meluso, "Osimhen'i sakinleştirdiğimizi hatırlıyorum, video yayınlandıktan sonraki gün çok öfkeliydi." dedi.
Sözlerine devam eden Meluso, "Irkçılıkla suçlandık ancak kendi oyuncularımızdan birini hedef almak gibi bir niyetimiz kesinlikle yoktu, bu ironik bir durum." diye konuştu.
Napoli'nin ırkçılığa karşı olduğunu söyleyen ve Osimhen'in kasıtlı olarak aşağılandığı düşüncesine katılmadığını aktaran Mauro Meluso, "Irkçı dil kullananların başı belaya girer. Napoli, her türlü ırkçılığı reddeder. Şehrin halkı da öyle, Napoli taraftarlarına büyük saygı duyuyorum." sözlerini sarf etti.
Meluso, "O Tiktok videosu Osimhen'i derinden etkiledi çünkü Nijeryalı bir hükümet temsilcisi de sert açıklamalarla olaya müdahale etti. Bu olay medyada ve kişisel olarak büyük yankı uyandırdı. Bana göre, Osimhen'i kırmak gibi bir niyet yoktu ancak birisi durumu kendi çıkarları için kullandı." dedi.
Victor Osimhen'in Juventus maçı öncesi verdiği röportajdaki Napoli ile ilgili sözleri ise şöyle:
- Napoli o videoyu yayınlamadan önce, De Laurentiis ile ilişkiniz nasıldı?
Victor Osimhen: "Bir sonraki yaz ayrılabileceğime dair bir centilmenlik anlaşmamız vardı ama diğer taraf bu taahhüdünü tam olarak yerine getirmedi. Beni her yere göndermeye çalıştılar, bana köpek muamelesi yaptılar. Buraya git, oraya git, şunu yap, bunu yap... Kariyerim için çok uğraştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben kukla değilim"