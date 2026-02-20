Napoli cephesinden Victor Osimhen'in sözlerine yanıt geldi

Victor Osimhen'in Juventus maçı öncesi verdiği röportajdaki Napoli ile ilgili sözleri ise şöyle:

- Napoli o videoyu yayınlamadan önce, De Laurentiis ile ilişkiniz nasıldı?

Victor Osimhen: "Bir sonraki yaz ayrılabileceğime dair bir centilmenlik anlaşmamız vardı ama diğer taraf bu taahhüdünü tam olarak yerine getirmedi. Beni her yere göndermeye çalıştılar, bana köpek muamelesi yaptılar. Buraya git, oraya git, şunu yap, bunu yap... Kariyerim için çok uğraştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben kukla değilim"