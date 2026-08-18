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Dünyaca ünlü model Naomi Campbell, Bodrum çarşısında Fatoş Çobanlı Rosenberg ile görüntülendi. Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Necdet Çobanlı’nın kızı olan Rosenberg, Miami’nin lüks gayrimenkul sektöründe “developer” olarak tanınıyor. Geçen yıl Bay Point’teki malikanesini 85,2 milyon dolara satarak bölgenin konut satış rekorunu kırdı.

Campbell, Bodrum Kalesi manzarasına demirleyen Rosenberg’in teknesinde ağırlandı. İki arkadaş daha sonra akşam saatlerinde çarşıya çıkarak çanta ve takı mağazalarını gezdi.

MIAMI’DE 85,2 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

The Real Deal, Fatoş Rosenberg’i gayrimenkul geliştiricisi olarak tanımlıyor. Rosenberg, Miami’nin ultra lüks Bay Point bölgesindeki 4445 Sabal Palm Road adresinde bulunan 1,7 acre büyüklüğündeki malikanesini Ocak 2025’te 85,2 milyon dolara sattı. İşlem, Bay Point tarihindeki en yüksek fiyatlı konut satışı oldu.

11 yatak odası, 12 banyo, dört yarım banyo, havuz ve iki iskele bulunan malikâne 2023’te 92 milyon dolardan satışa çıkarılmış, daha sonra off-market olarak el değiştirmişti. Rosenberg aynı dönemde karşı taraftaki evini de satarak iki mülkten toplam 92,1 milyon dolar elde etti.

NECDET ÇOBANLI’NIN KIZI

Fatoş Çobanlı Rosenberg’in Türkiye bağlantısı Galatasaray camiasına uzanıyor. Babası, Galatasaray’ın önemli isimlerinden ve FIFA Onur Kurulu Üyesi Necdet Çobanlı.

Rosenberg, gençlik yıllarının ardından ABD ve Fransa’da yaşadı. Miami’de bir dönem dekorasyon ve tasarım alanında faaliyet gösteren Rosenberg, yıllar içinde lüks gayrimenkul sektörüne yöneldi.

EŞİ ÇELİK SANAYİSİNDEN TEKSTİL MERKEZİNE

Eşi Michel Rosenberg ise Fransa’daki metalürji şirketi Safef’i yaklaşık 25 yıl yönetti. Aubervilliers’deki yaklaşık dört hektarlık sanayi alanını dönüştüren Rosenberg, burada CIFA adlı ticaret merkezini geliştirdi.

2006’da faaliyete geçen CIFA, 2014 yılında Le Parisien tarafından Avrupa’nın en büyük tekstil toptan satış merkezlerinden biri olarak tanımlandı. Merkezde mağaza sayısı zamanla 260’a, ekonomik ekosistemdeki çalışan sayısı ise yaklaşık bine ulaştı.

BODRUM’DAKİ ULUSLARARASI ÇEVRE

Rosenberg çiftinin Bodrum’daki yabancı konukları yıllardır dikkat çekiyor. 2011’de düzenledikleri davete yabancı misafirlerin dört uçakla geldiği yazılmıştı. 2014’te ise Cennet Koyu’ndaki teknelerinde Warner Bros yöneticisi Bruno Frydman ve eşi Caroline’ı ağırladıkları haber olmuştu.

Naomi Campbell’ın da bu konuklar arasına katılmasıyla Bodrum’daki buluşma yeniden gündeme geldi. Rosenberg, Miami’de tasarımdan lüks gayrimenkule uzanan kariyeri ve 85,2 milyon dolarlık rekor satışıyla dikkat çekiyor.