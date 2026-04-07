Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyun kurucusu Nando De Colo, sezon sonunda profesyonel basketbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Emeklilik kararını Fransız basınına duyuran De Colo, "EuroLeague'i kazanırsak emekli olacağım demedim ama dürüst olmak gerekirse, bu benim son sezonum olacak. Bunu bir süredir düşünüyordum. Yılın başından beri bunun son sezonum olacağı aklımın bir köşesindeydi." ifadelerini kullandı.

DE COLO’NUN KARİYERİ

De Colo, kariyerine Cholet’te başladı, ardından Valencia, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, CSKA Moskova ve ASVEL gibi takımlarda forma giydi. Fenerbahçe Beko’ya ilk kez 2019-2022 yıllarında katılan skorer, ocak ayında ikinci kez sarı-lacivertli takıma dönmüştü.

38 yaşındaki basketbolcu, CSKA Moskova formasıyla EuroLeague şampiyonlukları yaşadı (2016 ve 2019) ve birer kez normal sezon ile Dörtlü Final’in en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Fenerbahçe Beko’da ise 2 Türkiye Kupası ve 1 lig şampiyonluğu kazandı.

Nando De Colo, yetenekli oyun kuruculuğu ve skorer özellikleriyle Avrupa basketbolunun unutulmaz isimlerinden biri olarak kariyerine veda edecek.