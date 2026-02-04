YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Analiz

Bugün, hiç yoruma girmeyeceğim. Sadece kapı gibi resmi bir belgeyi konuşturacağım;

TBMM resmi internet sitesinde, “Meclis haberleri” bölümünde duruyor. Başlık; MHP TBMM Grup Toplantısı. Tarih; 2023-01-17. Saat; 13:58

Şimdi su satılara dikkat kesilin;

-MHP Genel Başkanı Bahçeli, Millet İttifakı'nın, Türkiye'nin hedeflerini kırmak, büyüme ve gelişme azmini kundaklamak için son kozlarını oynadığını savunarak şunları kaydetti:

"Zillet ittifakı A'dan Z'ye krizdir, kaostur, kamburdur, kangrendir, kabahattir, karamsarlık siyasetidir. Mezkur ittifakın ortak paydasında buluşan her bir parti koltuk ve makam derdindedir. Siyasi rant kavgaları gizlenemez boyutlardadır. Zillet ittifakı Türkiye'ye adeta silah doğrultmuştur. Bu köhne ve kötürüm ittifakın buluşma ve birleşme potasını, devlet ve millet olarak bir arada yaşamanın garantisi olan milli ve üniter devlet yapımızdan duydukları rahatsızlık; Türk tarihini ve kültürünü karalamak için kolladıkları fırsatlar; millet değerlerini aşağılamak için yapılan bozgun siyaseti; tarihimizi sorgulatmayı amaçlayan hakaret kampanyaları; bölücülüğü aklamaya, terörle mücadeleyi sorgulatmaya dönük alçaklıklar oluşturmaktadır."

-MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet'in kuruluşunun, teslimiyetin neden olduğu dayatmaların değil savaşla ve direnerek kazanılmış bir zaferin getirdiği özgüvenle dünyaya kabul ettirildiğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu özgüven Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde imha edilmek, değilse bile ağır yaralı hale sokulmak istenmektedir. Müsebbip CHP'dir, İP'tir, HDP'dir, Deva'dır, seroktur ve vagon halinde arkaya arkaya eklemlenmiş diğer partilerdir. Kılıçdaroğlu'nun TSK'nin şerefli komutanlarına saldırıp karalama yarışına girmesi bir siyaset tercihinden öte, terörle mücadeleden ödü patlayan, kabuslar yaşayan, uykuları kaçan mankurt ve mandacı bir siyasetçinin karanlık ağzından saçılan kötülük ve nefrettir.”

-"El alem bize gıptayla bakıyorken, zillet partilerinin tahammülsüzlükleri, kötü niyetleri bir siyaset değil, apaçık bir husumet alametidir." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun PKK nam ve hesabına konuşması aleni olarak CHP'nin tarihi müktesebatını infaz etmek, yok saymak, üzerini kırmızı kalemle çizmektir. Bu marazi zihniyetin amacı rejim ve devlet krizi çıkarmaktır. Bu işbirlikçi siyaset kofluğunun arzusu asker-sivil gerilimini tetiklemek, bu çerçevede provoke etmeye çabaladığı cepheleşmeyi aşama aşama tırmandırmaktır. Kılıçdaroğlu istese de istemese de beğense de beğenmese de çatlayıp patlasa da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte devlet hayatında birlik ve dayanışma ruhu hakimdir, eski çamlar bardak olmuş, bit pazarının kepenkleri çoktan inmiştir."

-Bahçeli, vesayetin bugünkü CHP yönetimi demek olduğunu savunarak "Kenan Evren kafası Kılıçdaroğlu'nun kafasıdır. Türk askerine parmak sallama cüreti gösteren Kılıçdaroğlu, zalimlerin lejyonu, bunların sınır devriyesi, kule nöbetçisi, kula kulluk eden çürümüş bir şahsiyettir. Kılıçdaroğlu, bir tarafta terörist Demirtaş'ı sahiplenip serbest kalmasını isterken diğer tarafta Türk askerini rencide etmektedir. Kılıçdaroğlu, HDP-PKK'yı arkalarken, terörle mücadelede destan yazan TSK'yi terbiyesizce hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

-MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasilerde siyasi partiler kapatılamaz." ve "Hazine yardımının kesilmesi demokrasi dışıdır." sözlerini aktararak şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, HDP'nin yedek kulübesine, siyasi amigoluğuna, ikmal kafilesine, Türkiye aleyhine kurgulanan beşinci kol faaliyetine tam olarak dönüşmüştür. Teröre yardım ve yataklık yapan, bu kapsamda odak haline gelen HDP kapatılmasın da Kandil'e milletimizin vergileri mi aktarılsın? Daha çok mermi almaları mı sağlansın? Daha çok ihanet etmeleri mi teşvik edilsin? HDP'nin kapatılması bir adalet ve demokrasi onurudur. Bu onur yere düşemez, düşürülemez. Bu onurun çiğnenmesini isteyen Kılıçdaroğlu, CHP'yi HDP'nin eline rehin bırakmış, PKK'nın güdümüne girmiştir. Akıl tutulması yaşayıp CHP'li ülkücülerden bahseden Kılıçdaroğlu bilsin ki hiçbir namuslu ve şahsiyet sahibi ülküdaşım PKK'yla, HDP'yle, Türk'e kefen biçmek için fırsat kollayan alçaklarla yan yana gelmez, aynı hizada bulunmaz.”

***

Satırlarımın en başında dedim ya; hiç yorum yapmıyorum. Sadece altını kalın ve siyahla çizerek tekrar ediyorum;

“Hiçbir namuslu ve şahsiyet sahibi ülküdaşım PKK'yla, HDP'yle, Türk'e kefen biçmek için fırsat kollayan alçaklarla yan yana gelmez, aynı hizada bulunmaz.”

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ. NOKTA!..