ATEŞKESİN KADERİ BU TOPLANTIDA

17 Nisan’da yürürlüğe giren ve sona ermesine sayılı günler kalan 10 günlük geçici ateşkes, büyük bir sınav veriyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ev sahipliğinde bu akşam Washington’da yapılacak hazırlık görüşmeleri, sürecin kalıcı bir barışa mı yoksa yeni bir çatışma dalgasına mı evrileceğini belirleyecek. Toplantıya ABD, Lübnan ve İsrail’in üst düzey diplomatları tam kadro katılıyor.

LÜBNAN’IN TALEBİ NET: YIKIMI DURDURUN

Lübnanlı resmi kaynaklar, masadaki önceliklerinin ateşkes süresinin uzatılması olduğunu vurguluyor. Beyrut yönetimi, İsrail’in işgal altındaki köylerde gerçekleştirdiği ev yıkımlarının ve tarım arazilerindeki tahribatın derhal durdurulmasını talep edecek. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, doğrudan müzakerelerin başlaması için İsrail’in ateşkese tam uyum sağlamasını şart koşuyor.

SALDIRILAR DURMUYOR: GAZETECİ CİNAYETİ VE İHLALLER

Diplomatik çabalar sürerken, sahada tansiyon düşmüyor. İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda, aralarında bir kadın gazetecinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah ise bu saldırılara karşılık vererek İsrail askerlerini hedef aldığını açıkladı.

2024 ANLAŞMASININ ÖTESİ HEDEFLENİYOR

Washington, bu görüşme trafiğinin 2024’teki mevcut anlaşmanın ötesine geçerek daha kapsamlı bir uzlaşıya dönüşmesini umuyor. ABD tarafı, İsrail’in "kendini savunma hakkına" desteğini yinelerken; Lübnan tarafı egemenlik ve toprak bütünlüğü vurgusundan taviz vermiyor.