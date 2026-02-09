Bradford'daki bu camide öğle namazının ardından düzenlenen pilates dersleri, özellikle emekli yaştaki erkeklere hem fiziksel hareket hem de sosyalleşme fırsatı sunuyor. Katılımcılar, namaz sonrası caminin alt katında bir araya gelerek haftada bir kez 45 dakikalık seanslarda squat, esneme ve denge egzersizleri yapıyor.

Yoğun talep nedeniyle katılımcı sayısı sınırlanırken, cami yönetimi İngiltere'nin çeşitli bölgelerindeki camilerden benzer etkinlikler için talep geldiğini açıkladı.Başlangıçta az sayıda kişiyle başlatılan pilates dersleri, caminin sosyal medya hesabında paylaşılan bir videonun milyonlarca izlenmesiyle büyük ilgi gördü.

Artan rağbetle birlikte her hafta yaklaşık 30 kişinin katıldığı oturumlar, cami cemaatinin düzenli buluşma noktalarından biri oldu.50-80 yaş arası, farklı fiziksel kapasitelere sahip erkeklerin yer aldığı dersler, günlük hayatta daha aktif olmalarına yardımcı oluyor.

Pilates seansları yalnızca bedensel egzersizle sınırlı kalmayıp, birlikte vakit geçirme, sohbet ve dayanışma ortamı yaratmasıyla da dikkat çekiyor. Bu etkinliklerin katılımcıların hem fiziksel hem zihinsel sağlıklarına olumlu etki yaptığı vurgulanıyor.

Ders bitiminde çay, meyve ve bisküvi eşliğinde yapılan sohbetler, özellikle ileri yaştakiler için değerli bir sosyalleşme alanı oluşturuyor.Kadınlara yönelik pilates dersleri de yakında başlayacak.Yetkililer, artan ilgi sayesinde camiyi sadece ibadet yeri olmaktan çıkarıp toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda ilerleyen dönemde kadınlar için pilates dersleri düzenlenmesi ve gençlere yönelik sosyal kulüpler kurulması planlanıyor.

Amaç, camiyi her yaştan insan için daha kapsayıcı ve erişilebilir bir buluşma noktası haline getirmek.Bradford Usmania Camisi yetkilileri, pilates derslerinin başlamasının ardından İngiltere'nin farklı yerlerinin yanı sıra Malezya ve Kanada'daki pek çok camiden benzer uygulamalar için talep aldıklarını belirtti.