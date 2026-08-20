Namaz kılan vatandaşın çantasını çalmıştı: Polis nefes almasına fırsat vermedi

Öğle ezanının okunması üzerine namaz kılmak için camiye giren Yılmaz, parasının ve altınlarının bulunduğu çantayı yanına koyarak saf tuttu. Yılmaz namaz kıldığı sırada, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz şüpheli, çantayı alarak hızla camiden uzaklaştı. Namaz sonrası çantasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.