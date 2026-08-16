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Kaynak: DHA

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, Nakşibendi tarikatına bağlı Erenköy Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Erkam Yayınları'nın kurucusu Abdullah Sert'in bulunduğu otomobile kamyon arkadan çarptı. Kazada eşi Zehra Sert yaşamını yitirirken, kızları yaralandı.

KAMYON ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki Abdullah Sert'in bulunduğu otomobile arkadan gelen kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, yol bir süre trafiğe kapandı.

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ, KIZI YARALANDI

Feci kazada Zehra Sert olay yerinde hayatını kaybetti. Abdullah Sert kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan kızlarının yaralandığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Zehra Sert, Üsküdar Küçükçamlıca Çilehane Cami'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı’nda toprağa verildi.