Son dönemde özellikle sosyal medya ve internet platformları üzerinden faaliyet gösteren kayıt dışı firmalar, vatandaşlar için büyük bir risk oluşturuyor. END Başkanı Erdoğan Bağlar, sektörde yaşanan mağduriyetlerin perde arkasını ve güvenli taşınmanın yollarını açıkladı.

"DÜŞÜK FİYAT" TUZAĞINA DİKKAT

Korsan firmalar, piyasa değerinin çok altında (15-20 bin TL gibi) fiyatlar vererek müşterileri ikna ediyor. Ancak süreç genellikle şu şekilde ilerliyor:

“Eşyaların bir kısmı paketlenip araca yüklendikten sonra "Eşyanız beklediğimizden fazlaymış" denilerek fiyat bir anda ikiye, üçe katlanıyor. Eşyaları araçta rehin tutarak 20 bin liralık anlaşmayı bir anda 50-70 bin lira bandına çekebiliyorlar.”

GÜVENLİ BİR TAŞINMA İÇİN 4 ALTIN KURAL

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kurumsal firmaları tercih etmesi gerektiğini belirten Bağlar, şu kriterlerin altını çiziyor:

“Ticari amaçla ev ve büro taşımacılığı yapacak firmaların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan K3 Yetki Belgesi'ne sahip olması zorunludur. Eşyaların taşınmadan önce yerinde görülmesi, net fiyatın belirlenmesi açısından kritiktir. Sadece matbu bir kağıt değil, resmi hükmü olan sözleşme ve fatura talep edilmelidir. İnternet sitelerinin profesyonel görünümü veya sosyal medyadaki abartılı olumlu yorumlar yanıltıcı olabilir; kurumsallık belge ile kanıtlanmalıdır.”

SEKTÖREL VERİLER VE GERÇEK MALİYETLER

Bağlar, güncel piyasa koşullarında gerçekçi fiyat beklentisinin önemine değindi:

İstanbul'da her gün ortalama 2.000 - 2.200 ev taşınıyor. Günümüzde 2+1 bir evin taşınma maliyeti en düşük 45-50 bin TL bandındadır. Bu rakamın çok altındaki teklifler "korsan" uyarısı niteliğindedir. Türkiye genelinde yaklaşık 1.530 markalı firma bulunmakta olup, bunların büyük bir kısmı END üyesidir.”

MAĞDURİYET DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Eğer bir sorun yaşanırsa vatandaşların şu adımları izlemesi öneriliyor:

Tüketici Hakem Heyetleri: Yasal yollardan hak aramak için başvurulmalı.

Dernekle İletişim: END'ye ulaşılarak araç plakası bildirilmelidir. Dernek, bilgileri bakanlığa ileterek cezai işlem uygulanmasını sağlamaktadır.