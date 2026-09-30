Yatırım fonlarında görülen krizin etkileri bireysel emeklilik fonlarına da yansımaya başladı. 11-29 Eylül döneminde BEFAS’a açık BES fonlarının büyüklüğü 74,4 milyar lira gerileyerek 1,82 trilyon liraya düşerken, BEFAS’a kapalı fonların büyüklüğü 8,4 milyar liralık artışla 742 milyar liraya yükseldi.
Nakitte sıkışan yatırımcı BES’e koştu
Yatırım fonlarında yaşanan likidite krizi, BEFAS'a açık bireysel emeklilik fonlarında net nakit çıkışına yol açtı. 11-29 Eylül döneminde BEFAS'ta işlem gören BES fonlarından 6,67 milyar liralık nakit çıkışı gerçekleşirken, BEFAS'a açık BES fonlarının toplam büyüklüğü de 74 milyar lira azaldı.Kaynak: Diğer
Emeklilik Gözetim Merkezi ağustos sonu verileri 2.6 trilyon lirayı aşan BES fonları büyüklüğü olduğunu ortaya koyarken 29 Eylül itibariyle bu büyüklük 2.56 trilyon liraya indi. Net nakit giriş çıkışları ise 11-29 Eylül arasında BEFAS’a açık fonlarda etkili oldu ve 6.67 milyar lira net nakit çıkışı yaşandı.
BEFAS’a kapalı fonlarda ise 11.13 milyar liralık giriş dikkat çekti.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 131 fon için tasfiye kararı almasının ve bazı fonları işleme kapatmasının ardından yaşanan nakit erişimi sorununa çözümün bireysel emeklilik fonlarından geldiği görülüyor.
Verilere göre, 11-25 Eylül döneminde BEFAS’ta işlem gören fonlarda gerçekleşen 6,67 milyar liralık net nakit çıkışı, toplam BES portföyünün yüzde 2,6’sına karşılık geliyor.
Uzmanlardan edinilen bilgiye göre menkul kıymet yatırım fonlarında yaşanan sıkıntı bu yüklü satışların nedeni olabilir.
Ekonomim’in haberine göre hesaplamalarına göre BEFAS'ta işleme açık yani herkesin alıp satabildiği 311 BES fonunun toplam portföy büyüklüğü 29 Eylül itibariyle 1 trilyon 821 milyar 614,2 milyon lira. 11 Eylül'de henüz yatırım fonlarına ilişkin likidite krizi tam olarak yaşanmamışken bu büyüklük 1 trilyon 895 milyar 679,9 milyon lira idi
BEFAS'a açık BES fonlarının büyüklüğü bu dönemde 74 milyar lira geriledi. BEFAS'a kapalı yani sadece kurumun müşterilerinin alım satım yapabildiği 89 fonun 29 Eylül itibariyle portföy büyüklüğü ise 742 milyar 62,8 milyon lira. 11 Eylül'de bu büyüklük 733 milyar 603,9 milyon lira seviyesindeydi. BEFAS'a kapalı fonların portföy büyüklüğü 8.5 milyar lira arttı.
Net nakit giriş ve çıkışlarında da BEFAS’a açık ve kapalı fonlar arasında farklı bir tablo ortaya çıktı. BEFAS’a açık fonlarda 11-29 Eylül döneminde 6 milyar 673,2 milyon liralık net nakit çıkışı gerçekleşti.
Fonlardan net nakit çıkışı yaşanmasına rağmen, BEFAS’a açık fonlardaki toplam yatırımcı sayısı 70 binin üzerinde arttı. 29 Eylül itibarıyla BEFAS’a açık fonlarda toplam yatırımcı sayısı 34 milyon 121 bin 868’e ulaştı.
BEFAS'a açık fonlar otomatik katılım sistemi içinde ve dışında diye ayrıma tabi tutulduğunda ise çıkışın yüklü kısmının OKS dışı fonlarda gerçekleştiği ortaya çıktı. Verilere göre BEFAS'a açık OKS dışı fonlarda 11-29 Eylül arasındaki net nakit çıkışı 7 milyar 501,3 milyon lirayı buldu.
BEFAS'a açık ve OKS içi fonlarda ise 827.9 milyon lira net nakit girişi gözlendi. Uzmanların verdiği bilgiye göre BEFAS'a açık fonlardaki yatırımcı sayısı artışı da OKS girişleriyle ilgili olabilir.
BEFAS’a kapalı fonlarda ise 11-29 Eylül döneminde 11 milyar 136,2 milyon liralık net nakit girişi gerçekleşti. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı da 11 Eylül’deki 22 milyon 360 bin 323 seviyesinden, 29 Eylül itibarıyla 5 bin 997 kişilik artışla 22 milyon 366 bin 320’ye yükseldi.
Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre BEFAS’a açık fonlarda sert çıkış gerçekleşirken BEFAS’a kapalı fonlarda yaşanan artış büyük sermaye sahiplerinin farklı fonlardan çıkarak BEFAS’a kapalı BES fonlarına geçmesiyle ilgili olabilir.
Hedef Holding, 28 Eylül 2026 vadeli 1,1 milyar TL'lik Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Para Piyasası borçlanmasının vadesinde ödenemediğini açıkladı. Kurumdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Hedef Holding'in hakim ortağı hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde bir kısım malvarlığı tedbirleri uygulandığı ve şirket ve iştirakleri nezdindeki paylar için el koyma kararı verildiği ifade edildi.
Açıklamada el koyma kararının, payların mülkiyet hakkında bir değişiklik yaratmadığı ve adli bir tedbir olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca piyasada daralan finansman koşulları, soruşturmada verilen kararlar neticesinde ortaklardan alınabilecek mali desteklerde sorunlar yaşanması ve ortakların yatırım yaptığı bir kısım yatırım fonlarının tasfiye edilmesi sebebiyle kaynaklara erişimin mümkün olmaması sonucu 28.09.2026 vadeli 1.079.264.813 TL tutarlı BPP borçlanması vadesinde ödenemediği ifade edildi.
"Konu borcun vade ve koşullarının, uygun görülecek teminat ve koşullarla temdit edilmesi için 28.09.2026 tarihinde ilgili kurumlara başvuru yapılmıştır. Kurumlarla iletişim halinde süreç takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
SPK, Tera Finansal Yatırımlar Holding'e (TRHOL) yönelik inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verirken, 2 tüzel kişiye de 2 yıl işlem yasağı getirdi ve 24 kişinin lisans ve yetki belgelerini iptal etti.
Son bültenine göre SPK, Tera Finansal Yatırımlar Holding'e yönelik incelemesi kapsamında Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Emre Alkin, Haldun Saffet İnal, Ecem Tuğçe Akçay, Bülent Uygun, İbrahim Bekçi, Okan Uzunoğlu, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Anıl Tokat, Mustafa Zeki Kayahan, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız ve Sezai Bekgöz hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
Kurul, bu 37 kişi ile Tera Yatırım ve Tera Portföy hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.