Emekli Tuğgeneral, Strateji Uzmanı ve Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu'nun, orduevine girişinin yasaklandı. Yeniçağ'a konuşan Naim Babüroğlu "Bana tebliğ edilmedi. Ama devletime kızgın ya da kırgın değilim" dedi.

YILMAZ ÖZDİL'DEN İRONİ

Babüroğlu'nun orduevine girişinin yasaklanmasını gazeteci Yılmaz Özdil ironik bir dille eleştirdi. Özdil Sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Suriye sınırını, Irak sınırını, Ege'deki adalarımızı koruyacaklarına, varlığıyla onur duyduğumuz Naim Babüroğlu girmesin diye orduevlerinin sınırını koruyorlar… Biz de Sözcü televizyonu olarak “yerli ve milli” karar aldık, bundan böyle Naim Babüroğlu’na katıldığı canlı yayınlarda su vermeyeceğiz."