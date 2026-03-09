

Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ

Nahçıvan Havalimanı’nın drone saldırıları nedeniyle uçuşlara kapatılmasının ardından Bakü–Nahçıvan seferleri geçici olarak iptal edildi. Bunun üzerine Nahçıvanlı yolcular otobüslerle Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na taşınarak uçuşlar buradan yapıldı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi notuna göre, 5–8 Mart 2026 tarihleri arasında Azerbaycan Hava Yolları tarafından Bakü Haydar Aliyev Havalimanı ile Iğdır arasında planlanan dış hat seferleri yapıdı.



Söz konusu dönemde toplam 12 uçuş icra edilirken, 1.123 yolcu Iğdır’a gelirken 896 yolcu ise Iğdır’dan Bakü’ye hareket etti. Böylece dört günlük süreçte iki yönlü toplam 2.019 yolcu taşındı.

Uygulamanın, Nahçıvan hava sahasındaki kapanma nedeniyle yolcu taşımacılığının aksamaması amacıyla geçici olarak hayata geçirildiği belirtildi.