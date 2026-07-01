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Almanya Milli Takımı'nda Dünya Kupası sonrası teknik direktörlük koltuğu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınından Bild'in haberine göre Almanya Futbol Federasyonu, Julian Nagelsmann ile yola devam etmeme kararı almaya hazırlanıyor.

NAGELSMANN DÖNEMİ SONA EREBİLİR

Almanya'nın turnuvadaki performansının ardından teknik heyette değişim ihtimali güçlendi. Haberde, federasyonun Julian Nagelsmann ile yollarını ayırmasının beklendiği belirtildi.

GÖREVE KLOPP GELEBİLİR

Teknik direktörlük görevi için öne çıkan ismin ise Jürgen Klopp olduğu ifade edildi. Alman futbolunun en önemli teknik adamları arasında gösterilen Klopp'un milli takımın başına geçmesinin beklendiği aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Almanya Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.