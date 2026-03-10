2023 itibarıyla dijital mühendislik ve teknoloji danışmanlığı şirketi Nagarro’nun küresel ağına katılmış olan MBIS, entegrasyon sürecinde yeni bir döneme girerek faaliyetlerini Nagarro Türkiye adıyla sürdüreceğini açıkladı. Bu adım, şirketin küresel vizyonuyla tam uyumlu, daha entegre ve ölçeklenebilir bir yapıya geçişini simgeliyor.

Yeni döneme dair değerlendirmelerini paylaşan Nagarro Türkiye Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, “Türkiye’de yıllar içinde oluşturduğumuz güçlü SAP ve dijital dönüşüm uzmanlığını, Nagarro’nun küresel yetkinlikleriyle daha bütüncül bir yapıda bir araya getirdik. Bu entegrasyon sayesinde yalnızca Türkiye’de değil, farklı coğrafyalarda da daha fazla projede aktif rol alıyor, yurt dışındaki müşterilerimize de doğrudan değer katıyoruz. Nagarro markası altında faaliyet göstermemiz, bizim için bir isim değişikliğinden öte, küresel ölçekte daha yüksek etki yaratmayı hedefleyen uzun vadeli stratejimizin doğal bir adımı” dedi.

Cenk Salihoğlu, “Bugün Türkiye operasyonumuz, global hizmet modelinin aktif bir parçası ve uluslararası projelerde sorumluluk üstlenen bir merkez konumunda bulunuyor. Türkiye’de oluşturduğumuz güçlü SAP ve dijital dönüşüm uzmanlığını artık global Nagarro organizasyonunun bilgi birikimi ve sektörel deneyimiyle çok daha entegre bir şekilde sunuyoruz. Bu sayede etki alanımızı genişletirken, küresel yetkinlikleri de müşterilerimize daha güçlü bir biçimde yansıtacağız” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK DÖNÜŞÜMDE YENİ AŞAMA

İşletmelerin bulut ve yapay zeka dönüşüm süreçlerine öncülük eden SAP Türkiye’nin ilk Gold Partner’i MBIS, 39 ülkede faaliyet gösteren ve Frankfurt borsasında işlem gören dijital mühendislik şirketi Nagarro bünyesine 2023'te katılarak Nagarro + MBIS adını aldı. Bu dönemde Nagarro ekosisteminin Türkiye’deki önemli bir parçası haline gelen şirket, 2023-2026 yılları arasında ülkemizin yanı sıra, Ortadoğu pazarında da Nagarro'nun marka bilinirliğinin pekişmesine katkıda bulundu.

26 yıllık köklü geçmişiyle sektörde önemli bir deneyim inşa eden yerli yazılım ve danışmanlık şirketi, uluslararası bilgi birikimini Türkiye operasyonuna daha yapılandırılmış ve entegre bir modelle aktarmayı hedeflediği stratejik dönüşüm yolculuğunda, 2026 itibarıyla yeni bir aşamaya geçti. Nagarro Türkiye, 1 Ocak 2026 itibarıyla tüm iletişimlerinde yalnızca Nagarro markasını kullanacağını duyurdu. Yeni dönemde, MBIS’ten gelen yetkinliklerini ve kurum kültürünü Nagarro’nun küresel marka gücüyle daha bütünsel bir şekilde yansıtacak.

“TÜRKİYE, KÜRESEL NAGARRO AĞININ STRATEJİK YETKİNLİK MERKEZİ OLACAK”

2025 yılında müşteri portföylerinin önemli ölçüde çeşitlendiğini ve bulut dönüşüm projelerine olan talebin hız kazandığını belirten Cenk Salihoğlu, “Otomotiv, üretim, kimya, perakende ve enerji başta olmak üzere, pek çok farklı sektörden yeni müşterileri portföyümüze dahil ettik. Bu dönemde bulut tabanlı dönüşümlerde belirgin bir artış yaşandı. SAP S/4HANA Cloud projelerinde gözle görülür bir ivme yakaladık. Kuruluşlar artık yalnızca mevcut sistemlerini yenilemiyor, iş yapma biçimlerini de standartlaştırıyor. Biz de bu yeni paradigmayı stratejik bir çerçevede ele alıyoruz” dedi.

Nagarro Türkiye’nin yeni dönemde SAP S/4HANA Cloud ve SAP Business Technology Platform (BTP) çözümlerini önceliklendireceğini vurgulayan Salihoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Kurumsal mimari danışmanlığı, sistem modernizasyonu ve yapay zeka destekli süreç optimizasyonu alanlarında büyümeyi hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin uzun vadeli büyüme stratejilerini destekleyen, sürdürülebilir, esnek ve ölçeklenebilir dijital altyapılar oluşturmalarına katkı sağlamak. Aynı kültürel değerler ve ortak çalışma anlayışıyla ilerlemeye devam ederken, Türkiye’yi de Nagarro’nun global SAP ve dijital dönüşüm ekosisteminde stratejik bir yetkinlik merkezi olarak konumlandırmayı hedefliyoruz.”