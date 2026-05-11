Nafaka rekortmeni Mehmet Ali Erbil'den yeni evliliğe yeşil ışık: 'Bir kere daha deneyeceğim'
Geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil, magazin gündemine bomba gibi düştü. 30 yıldır nafaka ödediğini esprili bir dille anlatan ünlü şovmen, "Yeniden nikah masasına oturacak mı?" sorularına yeşil ışık yaktı.
Şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025 tarihinde Sarıyer’deki evinde evlenmişti.
Çift, geçtiğimiz Şubat ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen dava sonucu, "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle boşanmıştı.
Katıldığı bir etkinlik sonrası gazetecilere samimi açıklamalar yapan Erbil, yeniden evlenme ihtimaliyle ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu.
Ünlü şovmenin "Bir kez daha deneyeceğim" sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Daha önce yaptığı evliliklerle sık sık gündeme gelen ünlü şovmen, yeniden evlenme fikrine sıcak baktığını söyledi.
Erbil, Biten evliliği hakkında konuşmaktan kaçındı.
"Biz artık birbirimiz hakkında konuşmuyoruz. İyi kötü geldi ve geçti. Ben evliliği demek ki başaramıyorum, beceremiyorum. Beş kez denedim. Ama bir daha deneyeceğim" diye konuştu.
Bekar hayatına adapte olmaya çalıştığını anlatan Erbil, nafaka konusundaki soruya da esprili bir yanıt verdi:
30 YILDIR NAFAKA VERİYORUM
"Bekarlığa alışmaya çalışıyorum. Hiç tatmadığım bir şey değil. En çok nafaka veren isimlerden miymişim? 30 senedir veriyorum. Daha ne vereyim?"