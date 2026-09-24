Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay

Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay

TBMM'de yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen 13'üncü yardı paketi için hazırlıklar sürüyor. Paketin öne çıkan başlıkları arasında boşanma davaları, nafaka düzenlemesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik kimlik doğrulama sistemi var.

Kaynak: Diğer
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Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay - Resim: 1

TBMM, Anayasa gereği 1 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla 5’inci Yasama Yılı’na başlayacak. 1 Temmuz 2027 tarihine kadar devam etmesi planlanan yeni dönemde Meclis’in gündemindeki başlıklardan biri de 13’üncü Yargı Paketi olacak.

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Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay - Resim: 2

Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubu tarafından hazırlıkları sürdürülen pakette sosyal medya kullanımı, boşanma davaları ve nafakaya ilişkin yeni düzenlemelerin yer alması planlanıyor.

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Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay - Resim: 3

NAFAKADA YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Pakette, Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin iptal kararının ardından yeni bir model üzerinde çalışılması öngörülüyor.

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Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay - Resim: 4

Bu kapsamda nafaka için bir alt sınır getirilmesi ve evlilik sürelerinin kademelendirilmesi planlanıyor. Boşanma davalarına ilişkin bazı düzenlemelerin de pakette yer alması bekleniyor.

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Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay - Resim: 5

Adalet Bakanı Akın Gürlek de 13’üncü Yargı Paketi kapsamında yargılamaların hızlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağını açıklamıştı.

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Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay - Resim: 6

SOSYAL MEDYADA KİMLİK DOĞRULAMA DÖNEMİ

Pakette dikkat çeken bir diğer başlık ise sosyal medya hesaplarına yönelik kimlik doğrulama sistemi.

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Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay - Resim: 7

Hazırlanan düzenlemeyle sosyal medya hesaplarının gerçek kişilerle ilişkilendirilmesini sağlayacak bir doğrulama sistemine geçilmesi planlanıyor. Kimlik doğrulamanın e-Devlet üzerinden yapılması düşünülüyor.

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Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay - Resim: 8

Düzenlemenin; yasa dışı bahis, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçların sosyal medya üzerinden işlenmesinin önüne geçmesi hedefleniyor.

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Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay - Resim: 9

Adalet Bakanlığı daha önce de sosyal medya kullanımında banka işlemlerindeki kimlik doğrulamasına benzer bir mekanizma üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

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Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay - Resim: 10

GÖZLER MECLİS GÜNDEMİNDE

13’üncü Yargı Paketi’nin kapsamındaki düzenlemelerin hazırlık sürecinin ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay - Resim: 11

Pakette sosyal medya, boşanma davaları ve nafakaya ilişkin başlıkların nasıl şekilleneceği ise teklifin Meclis’e sunulmasıyla daha net ortaya çıkacak.

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Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay - Resim: 12

Yeni yargı paketinde süresiz nafakanın kaldırılacağı, kadının çalışıp çalışamayacağı, evliliğin ne kadar sürdüğü ve maddi durum gibi tüm unsurların detaylı şekilde ele alınacağı iddia ediliyor

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