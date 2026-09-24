TBMM, Anayasa gereği 1 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla 5’inci Yasama Yılı’na başlayacak. 1 Temmuz 2027 tarihine kadar devam etmesi planlanan yeni dönemde Meclis’in gündemindeki başlıklardan biri de 13’üncü Yargı Paketi olacak.
Nafaka için yeni düzenleme geliyor: 13. Yargı Paketi’nde dikkat çeken detay
TBMM'de yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen 13'üncü yardı paketi için hazırlıklar sürüyor. Paketin öne çıkan başlıkları arasında boşanma davaları, nafaka düzenlemesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik kimlik doğrulama sistemi var.Kaynak: Diğer
Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubu tarafından hazırlıkları sürdürülen pakette sosyal medya kullanımı, boşanma davaları ve nafakaya ilişkin yeni düzenlemelerin yer alması planlanıyor.
NAFAKADA YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI
Pakette, Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin iptal kararının ardından yeni bir model üzerinde çalışılması öngörülüyor.
Bu kapsamda nafaka için bir alt sınır getirilmesi ve evlilik sürelerinin kademelendirilmesi planlanıyor. Boşanma davalarına ilişkin bazı düzenlemelerin de pakette yer alması bekleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de 13’üncü Yargı Paketi kapsamında yargılamaların hızlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağını açıklamıştı.
SOSYAL MEDYADA KİMLİK DOĞRULAMA DÖNEMİ
Pakette dikkat çeken bir diğer başlık ise sosyal medya hesaplarına yönelik kimlik doğrulama sistemi.
Hazırlanan düzenlemeyle sosyal medya hesaplarının gerçek kişilerle ilişkilendirilmesini sağlayacak bir doğrulama sistemine geçilmesi planlanıyor. Kimlik doğrulamanın e-Devlet üzerinden yapılması düşünülüyor.
Düzenlemenin; yasa dışı bahis, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçların sosyal medya üzerinden işlenmesinin önüne geçmesi hedefleniyor.
Adalet Bakanlığı daha önce de sosyal medya kullanımında banka işlemlerindeki kimlik doğrulamasına benzer bir mekanizma üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.
GÖZLER MECLİS GÜNDEMİNDE
13’üncü Yargı Paketi’nin kapsamındaki düzenlemelerin hazırlık sürecinin ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Pakette sosyal medya, boşanma davaları ve nafakaya ilişkin başlıkların nasıl şekilleneceği ise teklifin Meclis’e sunulmasıyla daha net ortaya çıkacak.
Yeni yargı paketinde süresiz nafakanın kaldırılacağı, kadının çalışıp çalışamayacağı, evliliğin ne kadar sürdüğü ve maddi durum gibi tüm unsurların detaylı şekilde ele alınacağı iddia ediliyor