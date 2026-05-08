Associated Press'e (AP) yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek uygulama kapsamında, 100 bin dolar ve üzerinde nafaka borcu bulunan yaklaşık 2 bin 700 kişinin pasaport iptal işlemleri başlatılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın ortak veri tabanı üzerinden yürütülen bu operasyonla, borçlu ebeveynlerin seyahat özgürlükleri ödeme yapılana kadar kısıtlanacak.

KAPSAM GENİŞLETİLECEK: ALT SINIR 2 BİN 500 DOLARA DÜŞÜYOR

Yaptırımların sadece yüksek borçlularla sınırlı kalmayacağı belirtildi. Bakanlık, kısa süre içerisinde borç limitini 2 bin 500 dolara çekmeyi planlıyor. Bu hamleyle birlikte, uygulamanın kapsama alanına giren ebeveyn sayısının ciddi oranda artması bekleniyor.

"BU BİR AYRICALIKTIR"

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Mora Namdar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Nafaka borcu olanların ödeme yapmalarını sağlamada etkili olduğu kanıtlanmış, sağduyulu bir uygulamayı genişletiyoruz. Bu kişiler borçlarını kapattıktan sonra, ABD pasaportu alma ayrıcalığından yeniden yararlanabilecekler."

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

ABD'de ayrılmış ebeveynler arasındaki nafaka süreci eyaletlerin ilgili kurumları aracılığıyla yönetiliyor. Ödemelerin kamu denetiminde yapılması, hem anlaşmazlıkların önüne geçilmesini sağlıyor hem de federal hükümetin bu tür sert yaptırımları (pasaport iptali, vergi iadelerine el konulması vb.) hızla devreye almasına olanak tanıyor.

Yeni nafaka düzenlemesi ile birlikte, çocuklarına karşı maddi sorumluluklarını yerine getirmeyen vatandaşların uluslararası hareket kabiliyeti, borçlarını ödeyene kadar tamamen askıya alınmış olacak.