Tatil anlarını paylaşan Bychkova’nın bu paylaşımları, birçok kişi tarafından İngiliz yayıncı BBC’ye gönderme olarak yorumlandı.

Bychkova’nın sekiz yıl süren televizyon macerası, BBC yönetiminin programda kapsamlı bir değişikliğe gitme kararı almasıyla sona erdi. Son dönemde taciz iddiaları, zorbalık suçlamaları ve uyuşturucu söylentileriyle gündeme gelen programın imajını yenilemek isteyen kanal yönetimi, kadroda büyük bir revizyona gitti.

Bu süreçte profesyonel dansçılar Giovanni Pernice ve Graziano di Prima hakkında partnerlerine yönelik uygunsuz davranış iddialarıyla soruşturma açılması, değişim kararını hızlandırdı. Ardından programın sunucuları Tess Daly ve Claudia Winkleman’ın da ayrılmasıyla BBC, “yeni bir başlangıç” yapma kararı aldı ve Bychkova dahil birçok deneyimli isimle yollarını ayırdı. Yakın çevresine göre Ukrayna asıllı ve beş dünya şampiyonluğu bulunan dansçı bu karardan büyük hayal kırıklığı duysa da durumu esprili bir şekilde karşılamayı tercih ediyor.

TÜRKİYE’DE MORAL DEPOLUYOR

İşten çıkarılmasının ardından rotasını Antalya’ya çeviren 35 yaşındaki dansçı, havuz başında siyah-beyaz bikinisiyle dans ettiği anları sosyal medyada paylaştı. Elinde bir kadehle Bruno Mars’ın şarkıları eşliğinde eğlenen Bychkova, lüks tatilinden renkli görüntüler yayınladı. Paylaşımlarının International Women’s Day’e denk gelmesi ise dikkat çekti. Ünlü dansçı mesajlarında kadınların gücüne ve dayanıklılığına vurgu yaparak yaşananlara aldırmadığını ima etti.

8 YILLIK KARİYER VE DUYGUSAL ANLAR

Bychkova, programdaki kariyeri boyunca Dan Walker, Matt Goss ve Chris Robshaw gibi birçok ünlü isimle partnerlik yaptı. Özellikle 2021’de Dan Walker ile kurduğu dostluk o dönemde medyada geniş yankı uyandırmıştı. Walker’ın yarışmadan elendiği gece Bychkova’nın gözyaşlarına boğulması, ikili arasındaki samimiyeti gözler önüne sermişti.

Özel hayatında da sık sık gündeme gelen dansçı, daha önce futbolcu Matija Skarabot ile ilişkisinden dünyaya gelen 9 yaşındaki kızının annesi. Meslektaşı Kai Widdrington ile iki yıl süren ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandıran Bychkova’nın adı son dönemde tiyatro oyuncusu Ian McIntosh ile anılıyor. Ünlü dansçı ise flört uygulamalarından uzak durduğunu ve hayatını daha sakin yaşamayı tercih ettiğini söylüyor.