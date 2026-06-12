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Uluslararası LBMA akreditasyonuna sahip olan Nadir Metal Rafineri, FIFA World Cup 2026 markası altında resmi lisanslı kıymetli maden üreten dünyadaki sınırlı sayıdaki rafineriden biri oldu. Türk tasarımcılar tarafından özenle hazırlanan koleksiyonda; Türk bayrağı, Kız Kulesi, Ayasofya ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi Türkiye'nin köklü sembolleri yer alıyor. Tasarımların her biri FIFA tarafından özel olarak onaylanırken, gümüş külçelerdeki dar yüzey alanı nedeniyle ay-yıldız sembolü külçenin üst kısmına taşınarak özgün bir form elde edildi.

Eski futbolcu kartlarının yarattığı heyecandan ilham alınarak tasarlanan bu koleksiyon, hem koleksiyon değeri taşıyan bir hatıra niteliği barındırıyor hem de ebeveynler için çocuklarının geleceğine yönelik anlamlı bir yatırım fırsatı sunuyor.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ VE TEKNOLOJİK DENEYİM

İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Nadir Metal Strateji, Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Grup Başkanı Selman Bayoğlu, Türkiye'nin 24 yıl sonra yeniden FIFA Dünya Kupası sahnesinde yer alacak olmasının büyük bir gurur ve heyecan yarattığını belirtti. Bayoğlu, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"FIFA ve MDM iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu proje, 2026 FIFA Dünya Kupası lisanslı kıymetli maden koleksiyonlarının dünyadaki ilk örneği oldu. Kültürel mirasımızı yansıtan bu külçeleri, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle dijital ortamda da deneyimlenebilir kıldık. Bu özel seriyi yalnızca yurt içindeki futbolseverlerle buluşturmakla kalmayıp, birçok ülkeye ihraç ederek küresel gücümüzü tescilliyoruz."

"NADİR METAL KENDİSİNİ KÜRESEL ÖLÇEKTE KANITLADI"

Projeye video mesajla katılan MDM Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Christian Haus, FIFA Dünya Kupası'nın prestijini en üst düzeyde temsil edecek ortaklarla çalıştıklarını vurguladı. Haus, Türkiye'nin dünyadaki en dinamik altın ekosistemlerinden birine sahip olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Nadir Metal; yüksek üretim kalitesi, uluslararası akreditasyonları, sorumlu tedarik zinciri ve sürdürülebilirlik vizyonuyla küresel ölçekte rüştünü ispatlamış bir kuruluştur. Bu iş birliği; futbolun coşkusunu, değerli madenlerin gücünü ve Türk rafinaj sektörünün ustalığını bir araya getiriyor."

ÖN SİPARİŞ SÜRECİ BAŞLADI

Nadir Gold'un resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açılan koleksiyon, müşterilere ürünler henüz stoklara girmeden rezervasyon yapma imkanı tanıyor. Ürünler stoklara ulaştığında, sipariş sırasına göre sigortalı kargo ile adreslere teslim edilecek. Kurumsal alıcılar için internet sitesi üzerinde B2B talep formu oluşturulurken, bireysel yatırımcılar doğrudan satın alma seçeneğinden faydalanabiliyor.