Saros Körfezi’ndeki Yayla köyü sahilinde avlanan balıkçıların ağlarına, genellikle Akdeniz kıyılarında rastlanılan ve bir Kızıldeniz türü olan domuz balığı takıldı. Canlı olarak kıyıya çıkarılan sıra dışı balık, balıkçılar tarafından geçici olarak bir akvaryuma yerleştirildi.

Ağlarına takılan canlının türünü merak eden balıkçılar, internet üzerinden yaptıkları araştırmalar sonucunda balığın Akdeniz ve Kızıldeniz'e özgü "domuz balığı" olduğunu tespit etti. Saros Körfezi gibi Kuzey Ege sularında çok nadir görülen bu tür, balıkçılar arasında şaşkınlık yarattı.

Bir süre akvaryuma alınan balık, daha sonra ise denize bırakıldı. Balığın akvaryumda sergilendiği anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.