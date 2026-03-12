Ankara ve Konya sınırında son günlerde meydana gelen depremler bölgedeki hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan sarsıntıların ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Bugün Ankara’nın Konya’ya komşu güney ilçelerinden Haymana’da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün ise Konya’nın kuzeyinde bulunan Cihanbeyli ilçesine bağlı Çimen Mahallesi’nde 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Bölgede art arda yaşanan sarsıntıların ardından açıklama yapan Görür, “Cihanbeyli çevresi gerilmektedir” ifadelerini kullanarak bölgedeki deprem hareketliliğine dikkat çekti.

Naci Görür sosyal medya platformu X’ten şunları yazdı:

“Saatli-Haymana/Ankara’da bir saat önce 4,0’lük deprem oldu. Geçen gün de olmuştu (Çimen civarı). Bu yöredeki levha gerilmekte, levha içi faylar ise harekete geçmektedir. Cihanbeyli çevresi gerilmektedir. “