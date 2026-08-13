Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı: En riskli ve en güvenli bölgeleri açıkladı

Bu bölgelerde riskin artmasına neden olan başlıca etkenleri ise şöyle sıraladı:

Zemin kalitesi zayıf: Bölgede sağlam kaya yapısı yerine genç ve gevşek çökeller bulunuyor.

Yeraltı su seviyesi yüksek: Fazla yeraltı suyu, deprem sırasında zemin sıvılaşması ve taşıma kapasitesinin kaybolması riskini artırıyor.

Faya yakınlık: Söz konusu ilçeler, Marmara Denizi içerisinden geçen aktif fay hattına oldukça yakın konumda bulunuyor.