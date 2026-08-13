Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı: En riskli ve en güvenli bölgeleri açıkladı

"Kırılmayan tek yer Marmara Denizi"
Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki gerilime dikkat çeken Görür, fay hattının büyük bölümünün enerji boşalttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kırılmayan tek yer Marmara Denizi"
Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki gerilime dikkat çeken Görür, fay hattının büyük bölümünün enerji boşalttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kuzey Anadolu Fayı büyük ölçüde kırıldı. Kırılmayan yer Marmara Denizi. Bu nedenle Marmara Denizi içerisindeki fay hattı en büyük riski taşımaya devam ediyor."
İstanbul'da en riskli bölgeleri açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da depremden en fazla etkilenebilecek bölgelerin Avrupa Yakası'nın batı ve sahil kesimleri olduğunu söyledi.
Bu bölgelerde riskin artmasına neden olan başlıca etkenleri ise şöyle sıraladı:
Zemin kalitesi zayıf: Bölgede sağlam kaya yapısı yerine genç ve gevşek çökeller bulunuyor.
Yeraltı su seviyesi yüksek: Fazla yeraltı suyu, deprem sırasında zemin sıvılaşması ve taşıma kapasitesinin kaybolması riskini artırıyor.
Faya yakınlık: Söz konusu ilçeler, Marmara Denizi içerisinden geçen aktif fay hattına oldukça yakın konumda bulunuyor.
Görür, tüm bu etkenler nedeniyle Avrupa Yakası'nın sahile yakın kesimlerinin olası büyük bir depremde en fazla zarar görebilecek bölgeler arasında yer aldığını ifade etti.
En güvenli bölgeleri işaret etti
İstanbul'un iki yakasının jeolojik yapısını da değerlendiren Görür, Anadolu Yakası'nın genel olarak daha sağlam bir zemine sahip olduğunu söyledi.
Özellikle E-5 Karayolu'nun kuzeyinde kalan iç kesimlerin, zemin sağlamlığı açısından daha avantajlı konumda bulunduğunu belirten Görür, bu bölgelerin deprem riskinin daha düşük olduğunu ifade etti.
Amasya'daki depremi de değerlendirdi
Prof. Dr. Naci Görür, Amasya'nın Gökdere bölgesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem hakkında da sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) bir kolu üzerinde meydana geldiğini belirten Görür, söz konusu fay kolunun yaklaşık 350 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade etti.
Görür, bu yapının Anadolu levhasının dilimlenmesiyle oluştuğunu kaydederken, söz konusu fay hattının "Gökdere" olarak adlandırılabileceğini de belirtti.