Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı: En riskli ve en güvenli bölgeleri açıkladı

Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı: En riskli ve en güvenli bölgeleri açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde İstanbul'daki riskli bölgelerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Amasya'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremi de yorumladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı: En riskli ve en güvenli bölgeleri açıkladı - Resim: 1

"Kırılmayan tek yer Marmara Denizi"

Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki gerilime dikkat çeken Görür, fay hattının büyük bölümünün enerji boşalttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı: En riskli ve en güvenli bölgeleri açıkladı - Resim: 2

"Kuzey Anadolu Fayı büyük ölçüde kırıldı. Kırılmayan yer Marmara Denizi. Bu nedenle Marmara Denizi içerisindeki fay hattı en büyük riski taşımaya devam ediyor."

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı: En riskli ve en güvenli bölgeleri açıkladı - Resim: 3

İstanbul'da en riskli bölgeleri açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da depremden en fazla etkilenebilecek bölgelerin Avrupa Yakası'nın batı ve sahil kesimleri olduğunu söyledi.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı: En riskli ve en güvenli bölgeleri açıkladı - Resim: 4

Bu bölgelerde riskin artmasına neden olan başlıca etkenleri ise şöyle sıraladı:

Zemin kalitesi zayıf: Bölgede sağlam kaya yapısı yerine genç ve gevşek çökeller bulunuyor.
Yeraltı su seviyesi yüksek: Fazla yeraltı suyu, deprem sırasında zemin sıvılaşması ve taşıma kapasitesinin kaybolması riskini artırıyor.
Faya yakınlık: Söz konusu ilçeler, Marmara Denizi içerisinden geçen aktif fay hattına oldukça yakın konumda bulunuyor.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı: En riskli ve en güvenli bölgeleri açıkladı - Resim: 5

Görür, tüm bu etkenler nedeniyle Avrupa Yakası'nın sahile yakın kesimlerinin olası büyük bir depremde en fazla zarar görebilecek bölgeler arasında yer aldığını ifade etti.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı: En riskli ve en güvenli bölgeleri açıkladı - Resim: 6

En güvenli bölgeleri işaret etti

İstanbul'un iki yakasının jeolojik yapısını da değerlendiren Görür, Anadolu Yakası'nın genel olarak daha sağlam bir zemine sahip olduğunu söyledi.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı: En riskli ve en güvenli bölgeleri açıkladı - Resim: 7

Özellikle E-5 Karayolu'nun kuzeyinde kalan iç kesimlerin, zemin sağlamlığı açısından daha avantajlı konumda bulunduğunu belirten Görür, bu bölgelerin deprem riskinin daha düşük olduğunu ifade etti.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı: En riskli ve en güvenli bölgeleri açıkladı - Resim: 8

Amasya'daki depremi de değerlendirdi

Prof. Dr. Naci Görür, Amasya'nın Gökdere bölgesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem hakkında da sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı: En riskli ve en güvenli bölgeleri açıkladı - Resim: 9

Depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) bir kolu üzerinde meydana geldiğini belirten Görür, söz konusu fay kolunun yaklaşık 350 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade etti.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı: En riskli ve en güvenli bölgeleri açıkladı - Resim: 10

Görür, bu yapının Anadolu levhasının dilimlenmesiyle oluştuğunu kaydederken, söz konusu fay hattının "Gökdere" olarak adlandırılabileceğini de belirtti.

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