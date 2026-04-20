Hakkari’de etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen heyelanlar ulaşımı felç ederken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den ezber bozan bir teklif geldi. Heyelan haberleri üzerine bölgenin deprem riskini bir kez daha hatırlatan Görür, bu doğal olayların kenti depreme hazırlamak için bir "milat" kabul edilmesi gerektiğini savundu.

"HAKKARİ SIKIŞTI, DEPREM KAPIDA"

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) bölgeyi çok fazla sıkıştırdığını ve ciddi bir yük bindirdiğini belirten Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari’den gelen heyelan haberlerini birer uyarı fişeği olarak değerlendirdi. Daha önce yaptığı uyarıları hatırlatan Görür, sismik hareketliliğin bölgede tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade etti.

"YAĞMURU BAHANE EDELİM, ŞEHRİ DİRENÇLİ YAPALIM"

Ulaşımı kapatan heyelanların aslında bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Görür, yetkililere şu sözlerle seslendi:

"Hakkari’den yollar kapandı diye yazıyorlar. KAF burayı çok sıkıştırıp yükledi. Gelin yağmuru, heyelanı bahane edip Hakkari’yi deprem dirençli yapalım. Burada yaşayan güzel insanlar bunu hak ediyor."

"SEVGİYLE VE SAĞDUYUYLA HAZIRLIK"

Hakkari halkına olan sevgisini de dile getiren Görür, sismik riskin sadece teknik bir konu olmadığını, bir yaşam hakkı mücadelesi olduğunu vurguladı. Uzman ismin bu çağrısı, heyelanla mücadele eden bölgenin asıl büyük tehlike olan depreme karşı bir an önce organize edilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.