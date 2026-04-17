Erzincan’da meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan peş peşe değerlendirmeler geldi. Yer bilimci Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin konumuna dikkat çekti.

Görür, depremin Küçükkadağan ile Erzincan arasında meydana geldiğini belirterek, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde kırılmaya hazır olduğu ifade edilen Yedisu Fay zonunu işaret etti.

Açıklamasında, “Deprem küçük ama yeri önemli. KAF’ın kırılmaya hazır Yedisu Fay zonu üzerinde. İnşallah bu fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez” ifadelerini kullanan Görür, bölgedeki sismik hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret etti.

Uzmanların uzun süredir dikkat çektiği Yedisu Fay hattı, olası büyük deprem riski nedeniyle yakından takip edilen bölgeler arasında yer alıyor.