Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 00.38’de 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem merkez üssü ve çevre illerde tedirginlik yarattı.

Depremin ardından Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, kısa süreli paniğe neden olan depreme ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, depremin kırılmamış fay hattında meydana geldiğini bildirdi. Yedisu Fayı’na dikkat çekerek bir kez daha uyarıda bulunan Görür’ün paylaşımı şu şekilde:

"Gediktepe-Kemah/Erzincan’da deprem. 4,1 büyüklükte. Ovacık Fayının Munzur segmenti civarında, batısında. Sığ bir deprem. Yeri hassas. Kırılmamış. 7 Su Fayına yakın. Geçmiş olsun"