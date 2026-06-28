Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada deprem dirençli yerleşim alanlarının nasıl kurulacağına dair uyarılarda bulundu.

"AFET BAKANLIĞI" ÇAĞRISI

Kentlerin sadece yeni binalar yapılarak depreme hazır hale getirilemeyeceğini vurgulayan Görür, "Afet Bakanlığı" kurulması çağrısıyla başlayan 7 maddelik bir çağrı paylaştı.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM TEK BAŞINA DEPREME HAZIRLIK DEĞİLDİR'

Prof. Dr. Naci Görür, deprem güvenliğinin sadece inşaat odaklı düşünülemeyeceğini belirterek, bir kentin dirençli hale gelebilmesi için yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

Afet Bakanlığı Kurulmalı: Deprem dirençli yerleşim alanları için ilk adım olarak bir Afet Bakanlığı kurulmalıdır. Bu bakanlık hızla teşkilatlanmalı, bütçelenmeli ve deprem zonlarında (kuşaklarında) aktif olarak çalışmaya başlamalıdır.

Mikro-bölgeleme çalışmaları yapılmalı: Her yerleşim alanının zemin özelliklerini ortaya koyan mikro-bölgeleme çalışmaları eksiksiz gerçekleştirilmelidir.

Kentin tüm bileşenleri dirençli hale getirilmeli: Bir kentin sadece binaları değil, tüm unsurları deprem dirençli olacak şekilde topyekûn ele alınmalıdır.

Doğal ve kentsel faktörler incelenmeli: Kentin bileşenleri olarak zemin, jeoloji ve jeofizik gibi doğal etmenlerin yanı sıra; kentin yönetimi, halkı, altyapısı, yapı stoku, ekosistemi, çevresi ve ekonomisi detaylıca incelenmelidir.

"Yalnız Ev Yaparak Bir Kentte Yaşanmaz": Kentsel dönüşüm tek başına depreme hazırlık demek değildir. Sadece konut yenileyerek bir kentin güvenliği sağlanamaz.

Zaman faktörü göz ardı edilmemeli: Depreme hazırlık uzun soluklu bir süreçtir; bir kent 15-20 seneden önce tamamen depreme hazır hale getirilemez.

VENEZUELA'YI HATIRLATTI

Yaşanan küresel örneklerden ve ihmallerin sonuçlarından ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Görür, son maddesinde "Venezuela’yı unutmayın" uyarısında bulundu.

Görür'ün paylaşımının tamamı şöyle:

"DEPREM DİRENÇLİ YERLEŞİM ALANLARI

1-Önce bir bakanlık kurulmalı. Afet Bakanlığı. Teşkilatlanmalı, bütçelenmeli ve deprem zonlarında çalışmaya başlamalı.

2-Yerleşim alanının mikro-bölgeleme çalışması yapılmalı

3-Kentin bileşenleri deprem dirençli hale getirilmeli

4-Bileşenler olarak zemin , jeoloji , jeofizik, vb. doğal bileşenler ele alınmalı. Yerleşim alanının yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, eko sistemi, çevresi ve ekonomisi incelenmelidir.

5-Kentsel dönüşüm depreme hazırlık değildir. Yalnız ev yaparak bir kentte yaşanmaz.

6-Bir kent 15-20 seneden önce depreme hazırlanamaz.

7- VENEZÜELA’YI unutmayın."