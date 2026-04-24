Depremlerin ardından yer bilimci Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Görür, sarsıntıların Helen-Kıbrıs Yayı üzerinde ve bu yayı etkileyen levha hareketleriyle ilişkili olduğunu belirtti.

Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Girit’in güneydoğusunda iki deprem oldu. Biri 5,9, diğeri 5,0. İkisi de Helen-Kıbrıs Yayı ve üzerleyen levha üzerinde. Plini-Strabo zonuna denk geliyor. Geçmiş olsun.”

Aynı bölgede kısa süre sonra 4,3 büyüklüğünde bir depremin daha yaşandığını belirten Görür, “Bir tane daha 4,3 deprem aynı yerde oldu. Girit Adası tehlikeli!” ifadeleriyle uyarıda bulundu.

Uzmanlar, söz konusu bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor. Yetkililerden şu ana kadar can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Ege ve Doğu Akdeniz hattında yer alan bu tür tektonik hareketlerin, bölgedeki levha sınırlarının aktifliği nedeniyle zaman zaman yoğunlaşabildiği ifade ediliyor. Uzmanlar, özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların olası sarsıntılara karşı tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.