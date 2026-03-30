Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Pazaryeri Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında Braga'da staj çalışması gerçekleştirecek.
Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanında öğrenim gören 7 öğrenci, öğretmenlerinin refakatinde Braga'da 14 günlük staj çalışması gerçekleştirecek.
Program, uluslararası deneyimin artırılması, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri ve farklı kültürlerdeki iş uygulamalarını görme fırsatı elde etmeleri amacıyla Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde planlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Faaliyete katılım gösteren öğrencilerimize başarılar diler, bu tür fırsatların eğitim süreçlerine katkı sağlamasını temenni ederiz." denildi.