Ara transfer dönemi sona erdi. Fenerbahçe, bu dönemde önemli hamleler yapmasına rağmen santrfor transferini gerçekleştiremedi.
Kante, Gençlerbirliği maçında sahada olacak mı? Tedesco'nun kararı...
Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ilke karşılaşacak. Asıl soru da "Kante karşılaşama da forma giyecek mi?"Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son 48 saatte golcü transferinin de gerçekleşmemesi de dikkatleri çekti.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı en önemli isimlerden biri, N’Golo Kante oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar, Kante’nin ne zaman sahaya çıkacağını merak ediyor.
Teknik direktör Tedesco, geçtiğimiz günlerde Guendouzi ve Musaba’ya geldikleri gibi forma şansı tanımıştı.
Bu doğrultuda Kante’nin de Gençlerbirliği maçında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.
Fransa’nın ve Avrupa futbolunun yıldız isimlerinden Kante, İstanbul’a geldiğinde yoğun bir taraftar ilgisiyle karşılanmıştı.
Fenerbahçe, Pazartesi günü 20.00'de evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i
Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Nene, Musaba, Asensio, Talisca