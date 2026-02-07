Yeniçağ Gazetesi
07 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Kante, Gençlerbirliği maçında sahada olacak mı? Tedesco'nun kararı...

Kante, Gençlerbirliği maçında sahada olacak mı? Tedesco'nun kararı...

Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ilke karşılaşacak. Asıl soru da "Kante karşılaşama da forma giyecek mi?"

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Kante, Gençlerbirliği maçında sahada olacak mı? Tedesco'nun kararı... - Resim: 1

Ara transfer dönemi sona erdi. Fenerbahçe, bu dönemde önemli hamleler yapmasına rağmen santrfor transferini gerçekleştiremedi.

1 9
Kante, Gençlerbirliği maçında sahada olacak mı? Tedesco'nun kararı... - Resim: 2

Son 48 saatte golcü transferinin de gerçekleşmemesi de dikkatleri çekti.

2 9
Kante, Gençlerbirliği maçında sahada olacak mı? Tedesco'nun kararı... - Resim: 3

Öte yandan sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı en önemli isimlerden biri, N’Golo Kante oldu.

3 9
Kante, Gençlerbirliği maçında sahada olacak mı? Tedesco'nun kararı... - Resim: 4

Fenerbahçeli taraftarlar, Kante’nin ne zaman sahaya çıkacağını merak ediyor.

4 9
Kante, Gençlerbirliği maçında sahada olacak mı? Tedesco'nun kararı... - Resim: 5

Teknik direktör Tedesco, geçtiğimiz günlerde Guendouzi ve Musaba’ya geldikleri gibi forma şansı tanımıştı.

5 9
Kante, Gençlerbirliği maçında sahada olacak mı? Tedesco'nun kararı... - Resim: 6

Bu doğrultuda Kante’nin de Gençlerbirliği maçında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

6 9
Kante, Gençlerbirliği maçında sahada olacak mı? Tedesco'nun kararı... - Resim: 7

Fransa’nın ve Avrupa futbolunun yıldız isimlerinden Kante, İstanbul’a geldiğinde yoğun bir taraftar ilgisiyle karşılanmıştı.

7 9
Kante, Gençlerbirliği maçında sahada olacak mı? Tedesco'nun kararı... - Resim: 8

Fenerbahçe, Pazartesi günü 20.00'de evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

8 9
Kante, Gençlerbirliği maçında sahada olacak mı? Tedesco'nun kararı... - Resim: 9

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Nene, Musaba, Asensio, Talisca

9 9
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro