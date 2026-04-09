Myanmar parlamentosu, oluşturulan yeni kabineyi onayladı.

Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan ve son 5 yıldır ülkeyi fiilen yöneten General Min Aung Hlaing, iki başkan yardımcısı ve kabine üyeleriyle cuma günü ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

Açıklanan resmi listeye göre, kabinedeki isimlerin 24'ünün görevde olan veya emekli general ve subaylar ya da Myanmar askeri yönetiminin desteklediği Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisinden (USDP) milletvekili olduğu gözlemlendi.

Myanmar Parlamento Başkanı Aung Lin Dwe, 30 bakanın atanmasının herhangi bir itiraz olmaksızın onaylandığını bildirdi.

Parlamento ayrıca, Anayasa Mahkemesi Başkanını, Başsavcıyı ve Yargıtay hakimlerini de yeniden atadı.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından ilk kez düzenlenen genel seçimler için oy kullanma işlemi 28 Aralık-25 Ocak arası 3 aşamada yapılmıştı.