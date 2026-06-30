Olay, yeşim taşı endüstrisinin merkezi konumundaki Hpakant kasabasına bağlı Namthmaw köyü yakınlarında yaşandı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, bölgede günlerdir etkili olan aşırı muson yağışları, büyük maden şirketleri tarafından terk edilen atık toprak ve moloz yığınlarını istikrarsızlaştırarak heyelana yol açtı. Projektörler altında kaçak olarak maden atıkları arasında yeşim parçası arayan yaklaşık 20 bağımsız madenci, aniden çöken dev toprak kütlesinin altında kaldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI RİSK ALTINDA SÜRÜYOR

Faciadan hemen sonra yerel yetkililer, gönüllü sosyal yardım dernekleri ve bölge halkının katılımıyla geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Bölgede aralıksız devam eden sağanak yağış ve yeni heyelan riskleri nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü bildirildi. Şu ana kadar cansız bedenine ulaşılan 5 işçinin naaşı ailelerine teslim edilmek üzere morga kaldırılırken, toprak altında kalan diğer madenciler için zamana karşı yarış sürüyor. Yerel kaynaklar, kayıp sayısının tam netleşmemesi sebebiyle can kaybı bilançosunun artmasından endişe ediyor.