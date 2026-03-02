Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da askeri yönetim, ulusal bayram kapsamında geniş çaplı af kararı aldı. Devlet televizyonu MRTV’nin haberine göre, 10 bin 162 mahkum affedildi, bazı hükümlülerin ise cezaları indirildi.

KARAR BAYRAM ÖNCESİNE DENK GELDİ

Af kararının, 2021’deki askeri darbenin ardından yapılan genel seçimlerle belirlenen yeni parlamentonun 16 Mart’taki ilk oturumu öncesinde açıklanması dikkat çekti. Askeri yönetim lideri Min Aung Hlaing, Çiftçiler Günü dolayısıyla affa onay verdi.

Affedilenler arasında 7 bin 337 kişinin terörle mücadele yasası kapsamında hüküm giyenlerden oluştuğu bildirildi. Ayrıca haklarında dava açılan ya da firari durumda bulunan 12 bin 487 kişi hakkındaki suçlamalar da düşürüldü.

TAHLİYELER BAŞLADI

Yetkililer, mahkumların tahliyesine başlandığını ve sürecin birkaç gün sürebileceğini açıkladı. Myanmar’da ulusal bayramlarda geniş kapsamlı af kararları alınması sık görülen bir uygulama olarak biliniyor.

Myanmar ordusu 1 Şubat 2021’de yönetime el koymuş, fiili lider Aung San Suu Kyi başta olmak üzere çok sayıda yetkiliyi gözaltına almıştı. Darbenin ardından ilan edilen olağanüstü hal sürecinde, özellikle terörle mücadele yasası muhalif siyasetçiler ve gazetecilere karşı yaygın biçimde uygulandı.

Bağımsız Siyasi Tutuklulara Yardım Derneği verilerine göre, 27 Şubat itibarıyla ülkede 22 bin 800’den fazla siyasi tutuklu bulunuyor. Darbe sonrası başlayan çatışmalarda ise binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden edildi.