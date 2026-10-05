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Kaynak: İHA

İGA İstanbul Havalimanı ve özel havacılık şirketi JETEX ortaklığıyla hayata geçen JETEX-İGA Terminali, müzik tarihinin en önemli simgelerinden birine ev sahipliği yaptı. Wolfgang Amadeus Mozart’ın Viyana döneminde kullandığı tarihi "Costa" kemanı, İGA ART desteğiyle düzenlenen "Mozart'ın Kemanı İstanbul’da" etkinliği kapsamında Türkiye’de ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILARDAN ÖZEL KONSER

Salzburg’taki Uluslararası Mozarteum Vakfı koleksiyonunda korunan ve yurt dışına nadiren çıkarılan enstrüman, terminalde gerçekleştirilen özel dinletiyle sahne aldı. Etkinlikte keman sanatçıları Nina Patrikidou ile Yiannis Iatrou ve piyanist Evgenia Votanopoulou, usta bestecinin Viyana yıllarına ait eserlerini icra etti. Tarihi paha biçilemez enstrümanın 4 ve 5 Ekim tarihlerinde terminalde sergilenmeye devam edeceği aktarıldı.

KÜLTÜREL MİRASIN TARİHİ VE ÖNEMİ

İtalya'nın Treviso kentinde 1764 yılında Pietro Antonio Dalla Costa tarafından imal edilen enstrüman, Mozart'ın 1782 yılından hayatını kaybettiği 1791'e kadar kişisel koleksiyonunda yer aldı. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ve Uluslararası Mozarteum Vakfı CEO'su Linus Klumpner, bu buluşmanın sanatı seyahatin merkezine koyan ve farklı kültürleri birleştiren son derece kıymetli bir adım olduğunu vurguladı.