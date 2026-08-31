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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Gölköy ilçesi Ahmetli Mahallesi sakinlerinden, Türk müzik sektörünün önemli isimlerinden prodüktör İskender Ulus ve Turan Ulus'un kıymetli anneleri Pakize Ulus vefat etti.

Gölköy ilçesinin köklü esnaflarından Hüseyin Ulus’un eşi olan Pakize Ulus'un vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm Ordu halkını ve sanat camiasını derinden sarstı. Ulus Müzik'in kurucusu olan ünlü sanatçı ve yapımcı İskender Ulus'un acı gününde, müzik dünyasından pek çok isim taziye mesajı yayınlayarak ailenin acısını paylaştı.

CENAZE İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Merhume Pakize Ulus'un cenaze töreni detayları belli oldu. Sevilen çınar Pakize Ulus'un cenazesi, yarın İstanbul Kavak'ta kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa defnedilecek. Memleketi Ordu'dan ve İstanbul'dan çok sayıda seveninin cenaze merasimine katılması bekleniyor.