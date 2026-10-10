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Çarşı Melikgazi'de düzenlenen programın açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu gençlere yönelik yatırımlara dikkat çekerek, Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nden geleceğin teknoloji liderlerinin yetişeceğini söyledi.

Palancıoğlu, "Yeni Selçuk Bayraktar’lar bizim okulumuzdan yetişecek" dedi. İlçede eğitim ve teknoloji alanında önemli projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu; "Gençler bizim baş tacımız, en çok yatırım belediyeyeyiz.

En çok okul yapan belediyeyiz. Biliyorsunuz Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni yaptık, inşallah buradaki gençlerden bir kısmı oraya girecek ve yeni Selçuk Bayraktar'lar bizim okuldan yetişecek.

Türkiye'de üç tane havacılık lisesi var, biri bizim lisemiz. Birazdan robotu göreceksiniz, gençler sadece robotu izlemeyeceğiz, bizler üreteceğiz. Melikgazi Belediyesi olarak son 4 yıldır Teknofest'e maddi destek veriyoruz.

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'daki Teknofest'e gençlerimizi götürdük, inşallah bu tür desteklerimiz devam edecek. Çin, Amerika gibi ülkeler teknolojide çok ön sıradalar. Robot üretiyorlar, yapay zekalı ürünler üretiyorlar ama biz geriden geliyoruz. İşte Kayseri Allah nasip ederse teknoloji üreten, robot üreten, İHA-SİHA üreten bir il olmamız lazım. Biz gençlere rehberlik edeceğiz, imkan sağlayacağız, çocuklarımız da ses getirecek projelere imza atacak" dedi.



Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da Kayseri'de gençlere yönelik imkanların her geçen gün arttığını belirterek, kentteki yatırımların önemine dikkat çekti. Kayserililerin gençler açısından şanslı olduğunu ifade eden Arısoy, "Gerek kamu yönetimi, gerek yerel yönetimler gençlerimize çok güzel imkanlar sunmakta. Gerek kütüphaneler, gerek sosyal tesisler, gerek kadınlarımız için atölyeler, ERVA gibi valimizin başlatmış olduğu sporda ilgisi olan gençlerin imkan bulacağı tesisler, teknoloji alanında GÖKTİM Melikgazi" dedi.

Bilim ve teknolojinin çok hızlı ilerlediğini kaydeden Arısoy, "Dolayısıyla hem ilgisini teknoloji ve bilim alanına çekmek hem de onların sosyalleşmelerini geliştirmek için imkanlar oluşturmamız lazım. Bu yüzden Kayserili vatandaşlarımız birçok imkana sahip ve çok şanslı" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından insansı robot Mega vatandaşlarla buluştu. Kendisini izleyenleri selamlayan Mega, yerli ve yabancı müziklerle dans ederek keyifli dakikalar yaşattı.