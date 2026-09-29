Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri, 2025 yılında hem ziyaretçi sayısı hem de elde edilen gelir bakımından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak çifte rekor kırdı.

Türkiye'nin kültürel mirasına yönelik artan bu ilgi sayesinde, 2024 yılında 32,5 milyon civarında olan ziyaretçi sayısı yüzde 7'lik bir artışla 34 milyon 836 bin 7 kişiye yükseldi.

GELİLERDE DEV SIÇRAMA

Finansal getiri açısından büyüme çok daha çarpıcı gerçekleşerek bir önceki yıl 5,4 milyar lira olan toplam gelir, yüzde 34,3 oranında güçlü bir sıçrama yaptı ve 7 milyar 306 milyon lirayı aştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ulaşılan bu tabloyu Türkiye'nin kültür turizmindeki istikrarlı yükselişinin en net göstergesi olarak nitelendirdi.

Ersoy, Efes'ten Hierapolis'e, Göreme'den Galata Kulesi'ne uzanan kültürel mirasa gösterilen bu yoğun ilginin yürütülen çalışmaların bir meyvesi olduğunu belirterek, tarihi korumaya ve dünyayla buluşturmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

ZİYARETÇİ SAYILARI BELLİ OLDU

Yıl boyunca ziyaretçi akınına uğrayan kültürel mekanların zirvesinde, 2 milyon 552 bin 734 misafiriyle İzmir Efes Örenyeri yer aldı. Onu 2 milyon 302 bin 218 ziyaretçiyle Denizli Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri yakından izledi.

Kapadokya bölgesinin tarihi duraklarından Nevşehir Göreme Örenyeri 1 milyon 187 bin 185, Paşabağlar Örenyeri ise 1 milyon 143 bin 434 ziyaretçi ağırladı. İstanbul'un önemli simgelerinden Galata Kulesi de 953 bin 537 kişiyle en çok ilgi gören kültür varlıkları arasında öne çıktı. Bu tarihi mekanları sırasıyla 688 bin 459 kişiyle Kaymaklı Yeraltı Şehri, 548 bin 687 kişiyle Derinkuyu Yeraltı Şehri, 534 bin 602 kişiyle İstanbul Arkeoloji Müzesi, 360 bin 209 kişiyle Çanakkale Troia Örenyeri ve 312 bin 951 misafirle Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi takip etti.