Tarihin en büyük ikinci ham elması Motswedi sır oldu

Ağustos 2024’te Botsvana’da yer yüzüne çıkarılan ve temizlik aşamalarının ardından net 2 bin 488,32 karat ağırlığa ulaşan dev elmas, 1905’te Güney Afrika’da bulunan 3 bin 106 karatlık efsanevi Cullinan elmasından bu yana keşfedilen en büyük mücevher kalitesindeki ham elmas olarak tarihe geçmişti.