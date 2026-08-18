Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Tarihin en büyük ikinci ham elması Motswedi sır oldu

Tarihin en büyük ikinci ham elması Motswedi sır oldu

Botsvana'daki Karowe madeninde çıkarılan 2 bin 488 karatlık tarihin en büyük ikinci ham elması "Motswedi", yaklaşık iki yıl süren gizli pazarlıkların ardından satıldı. Kanada merkezli Lucara Diamond şirketi satışı resmi raporlarıyla doğrularken, alıcının kimliği açıklanmadı.

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Tarihin en büyük ikinci ham elması Motswedi sır oldu - Resim: 1

Maden dünyasının ve mücevher sektörünün en nadide parçalarından biri kabul edilen "Motswedi" elmasının satış süreci tamamlandı.

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Tarihin en büyük ikinci ham elması Motswedi sır oldu - Resim: 2

Ağustos 2024’te Botsvana’da yer yüzüne çıkarılan ve temizlik aşamalarının ardından net 2 bin 488,32 karat ağırlığa ulaşan dev elmas, 1905’te Güney Afrika’da bulunan 3 bin 106 karatlık efsanevi Cullinan elmasından bu yana keşfedilen en büyük mücevher kalitesindeki ham elmas olarak tarihe geçmişti.

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Tarihin en büyük ikinci ham elması Motswedi sır oldu - Resim: 3

İKİ YIL SÜREN GİZLİ PAZARLIK

Geleneksel pazarlama yöntemlerinin dışında değerlendirilen ve değeri standart biçme kriterleriyle hesaplanamayan taş için yaklaşık iki yıldır uluslararası düzeyde kapalı kapılar arkasında görüşmeler yürütülüyordu.

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Tarihin en büyük ikinci ham elması Motswedi sır oldu - Resim: 4

Madencilik devi Lucara Diamond, satış haberini 2026 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarında resmi olarak paylaştı.

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Tarihin en büyük ikinci ham elması Motswedi sır oldu - Resim: 5

Dev elmasın satışı şirketin 41 milyon dolarlık ikinci çeyrek gelir hanesine eklenirken, nihai satış bedeli ve yeni sahibinin kimliği açıklanmadı.

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Tarihin en büyük ikinci ham elması Motswedi sır oldu - Resim: 6

MÜZE KALTESİNDE TEK PARÇA KRİSTAL YAPI

Setswana dilinde "su kaynağı" anlamına gelen Motswedi, Amerika Gemoloji Enstitüsü (GIA) tarafından incelenmiş ve bünyesinde birden fazla geniş mücevher alanı barındıran tek parça kristal yapısıyla dikkat çekmişti.

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Tarihin en büyük ikinci ham elması Motswedi sır oldu - Resim: 7

Tek parça halinde sergilenme veya özel koleksiyonlara girme potansiyeli taşıyan dev taş için geçmiş dönemde uluslararası dev müzelerin de devrede olduğu biliniyordu.

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Tarihin en büyük ikinci ham elması Motswedi sır oldu - Resim: 8

Karowe madeni, ürettiği 1000 karat üzerindeki devasa taşlarla madencilik tarihindeki rekorlarını tazelemeyi sürdürüyor.

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Tarihin en büyük ikinci ham elması Motswedi sır oldu - Resim: 9
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