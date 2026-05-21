Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Programda, Heraion Teikhos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik tarafından “Türkiye’de Müzeciliğin Başlangıcı” konulu sunum gerçekleştirildi. Katılımcılara Türkiye’de müzeciliğin gelişim süreci, kültürel mirasın korunması ve müzelerin toplumdaki önemi hakkında bilgiler aktarıldı.

Ardından, Heraion Teikhos Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Arkeolog Öğr. Gör. Ergin Akın “Heraion Teikhos Antik Kenti Kazıları” başlıklı sunumunda antik kentte yürütülen kazı çalışmaları, gün yüzüne çıkarılan eserler ve bölgenin tarihi önemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programın devamında ise Perinthos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem tarafından “Perinthos Antik Kenti Kazıları” konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumda, Perinthos Antik Kenti’nde sürdürülen arkeolojik çalışmalar ve elde edilen bulgular hakkında bilgiler paylaşıldı.

Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferans programı, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Müze Müdürü Abdül Gani Tarkan Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.