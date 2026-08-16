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Kaynak: Haber Merkezi

İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Messina kentinde bulunan bir müzede gerçekleştirilen soygun, ülke gündemine oturdu. Rönesans dönemi ressamı Antonello da Messina'ya ait dört değerli eser, güvenlik sistemlerinin aşılmasıyla çalındı.

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, 15 Ağustos gecesi yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Soygun haberini aldığımda şok ve üzüntü yaşadım." ifadelerini kullandı.

ULUSAL TATİL GECESİNİ FIRSAT BİLDİLER

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre hırsızlar, ülkede Ferragosto olarak kutlanan ulusal tatil gecesinde müzeye girdi.

Güvenlik sistemlerini aşmayı başaran şüpheliler, Antonello da Messina'nın 1473 tarihli "Polittico di San Gregorio" adlı eserini oluşturan beş panelden üçünü çaldı. Ayrıca sergi vitrininde bulunan çift taraflı resmedilmiş bir eser de hırsızların hedefi oldu.

"FİLM SAHNELERİNİ ANDIRAN" SOYGUN

Müzenin müdürü Marisa Mercurio, çalınan eserlerin yalnızca Messina için değil, dünya sanat tarihi açısından da büyük önem taşıdığını belirterek yaşanan olayı büyük bir kayıp olarak değerlendirdi.

Messina Belediyesi'nde kültür faaliyetlerinden sorumlu yetkili Enzo Caruso ise yaşananları "film sahnelerini andıran bir soygun" sözleriyle tanımladı.

15 MİLYON DOLARLIK SATIN ALMA DİKKAT ÇEKTİ

Caruso, İtalyan devletinin bu yılın başlarında Antonello da Messina'ya ait başka bir eseri yaklaşık 15 milyon dolar karşılığında satın almasının, müzeyi hırsızların hedefi haline getirmiş olabileceğini öne sürdü.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İtalyan polisi, hırsızların müzenin güvenlik sistemlerini nasıl devre dışı bıraktığını ve olayın arkasındaki kişi ya da kişileri belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çalınan eserlerin bulunması için ulusal ve uluslararası güvenlik birimleriyle koordineli çalışmaların sürdüğü bildirildi.