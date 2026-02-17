Müze gibi köy: Bin 750 yıllık tapınak taşları ev duvarlarında

TAŞLAR, AHIRLARDA, EVLERİN DUVARLARINDA, ÇEŞMELERDE KULLANILMIŞ

Bölgenin 2007 yılında sit alanı olarak ilan edildiğini ifade eden Haberal, "Kazı çalışmaları başlatılmış, ancak o günden sonra buraya da dokunulmamıştır. Biz, turizmciler olarak burayı Paflagonya Rotası olarak kabul ediyoruz. Zaten Antik Çağ'da da Paflagonya Rotası olarak geçmektedir. Zonguldak'tan başlayıp Sinop'a kadar giden güzergahta rotalama çalışmaları yapıyoruz. Meyre kalıntılarını görünce burayı kültür ve tarih rotamıza ekledik. Ne yazık ki buradaki tarihin adeta yok oluşuna tanık olmaktayız. Buradaki taşlar, ahırlarda, evlerin duvarlarında, çeşmelerde kullanılmıştır. Buradaki tarih kaybolmadan kazı çalışmalarına devam edilip, ülke turizmine kazandırılması ve gelecek nesillere bırakılması çok önemli" şeklinde konuştu.