Muzdan daha fazla potasyum içeriyor: Sadece bir kez yemek bile kalbi korumaya yetiyor

Bu noktada öne çıkan besinlerden biri de avokado. Çoğu kişi tarafından sebze olarak bilinse de botanik açıdan bir meyve olan avokado, içerdiği sağlıklı yağlar, lif ve mineraller sayesinde son yıllarda bilim insanlarının da yakından incelediği gıdalar arasında yer alıyor.

30 Yıllık Araştırmadan Dikkat Çeken Bulgular

Harvard Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve 111 binden fazla kişinin verilerinin yaklaşık 30 yıl boyunca takip edildiği çalışma, avokado tüketimi ile kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.