İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evine ait görüntüler ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Yıldırım'ın evinde, özel müşteriler için hazırlanmış kumar malzemeleri bulundu.

Muzaffer Yıldırım'ın evi

Kumar malzemeleri arasında poker pulları, paralar, telefonlar ve USB ele geçirildi.

PARTİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan gazeteci Emrullah Erdinc'in paylaşımına göre uyuşturucu soruşturması kapsamında aranan Kasım Garipoğlu’nun evinde çekildiği belirtilen parti görüntüleri ortaya çıktı.

Erdinc paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Uyuşturucu soruşturması kapsamında uyuşturucu ve seks partileri düzenlediği iddia edilen iş insanı Kasım Garipoğlu’nun evinde çekildiği belirtilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aranan Kasım Garipoğlu, Şevval Şahin, Burak Ateş ve Gökmen Kadir Şenova yer alıyor.

Partiden görüntüleri çeken kişi ise Gökmen Kadir Şenova’nın eşi Ayşegül Şenova olduğu belirtildi.

Görüntülerde yer alan isimlerin tamamının, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aranıyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, Genel Müdürü Genel Müdürü Arif Altınbulak, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ve "Ciciş kardeşler" olarak bilinen Ceyda Ersoy'un da aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran ünlü oyuncu Doğukan Güngör ile şarkıcı Alya dahil 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şöyle: Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Bezli, Lerma Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, Muzaffer Yıldırım, Nevin Şimşek, Özge Bitmez, Sevgi Taştan.