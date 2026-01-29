Muzun sap kısmına uygulanan izolasyon yöntemi, meyvenin olgunlaşma hızını belirleyen doğal gaz salınımını kontrol altına alarak bozulmayı geciktirdi.

Bilimsel veriler, bu yöntemin evsel gıda israfını önlemede kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

ETİLEN GAZINA KARŞI "STREÇ" BARİYERİ

Mutfak tezgahlarının en hassas misafirlerinden biri olan muzun, satın alındıktan kısa bir süre sonra kararıp yumuşaması sorununa karşı uygulanan geleneksel yöntemin etkinliği bilimsel olarak kanıtlandı.

Muzun sap kısmından yayılan ve doğal bir olgunlaşma hormonu olan etilen gazı, meyvenin kendi kendini hızla tüketmesine neden olduğu saptandı.

Yapılan deneylerde, muz saplarının streç film veya alüminyum folyo ile sıkıca sarılmasının, bu gazın meyvenin geri kalanına yayılmasını engellediği ve kararma sürecini ortalama 3 ila 5 gün arasında ötelediği gözlemlendi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Gıda bilimi üzerine çalışmalarıyla tanınan uzmanlar, bu basit yöntemin arkasındaki kimyasal sürece dikkat çekti.

Cornell Üniversitesi Gıda Bilimi Bölümü'nden Dr. Christopher Watkins, etilen gazının bitkisel dokular üzerindeki etkisini şu sözlerle ifade etti:

"Muz, 'klimakterik' bir meyve olduğu için hasat edildikten sonra da olgunlaşmaya devam eder. Sap kısmını izole etmek, etilen gazının çevreye ve meyvenin gövdesine temasını fiziksel olarak kısıtladığı için oksidasyon sürecini yavaşlattı."

Aynı şekilde, gıda muhafaza teknikleri üzerine araştırmalar yürüten İngiliz uzman Dr. Stuart Farrimond, muzların salkım halinde tutulması yerine tek tek ayrılıp saplarının sarılmasının daha etkili olduğunu belirtti.

Farrimond, bu işlemin meyvenin hücre duvarlarının parçalanmasını geciktirerek besin değerinin korunmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

UYGULAMA ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Araştırmalar, muzların diğer meyvelerle aynı kapta tutulmasının da süreci hızlandırdığını gösterdi.

Uzmanlar, özellikle elma ve avokado gibi yüksek etilen üreten meyvelerin muzlardan uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Sap sarma yönteminin, sadece oda sıcaklığındaki muzlarda değil, buzdolabına kaldırılan muzlarda da kabuk kararmasını engellemek adına etkili bir çözüm sunduğu kaydedildi.