Kıravğa Mahallesi’nde örtü altında yetiştirilen yeşil eriklerin toplanmasına başlanırken, ilk hasat ürünleri kilogram başına 4 bin liraya kadar çıktı. Hasadın yaygınlaşmasıyla birlikte fiyatların yaklaşık 2 bin lira seviyelerine gerilediği ifade edildi.
Mut’un sarı altını: Böbrekleri pırıl pırıl yapıyor: Fiyatı yüzde 50 düştü
Mersin'in Mut ilçesinde seralarda yetiştirilen erkenci erikte hasat dönemi başladı. Sezonun ilk ürünleri oldukça yüksek fiyatlardan alıcı bulurken, günler ilerledikçe fiyatlarda belirgin bir düşüş yaşandı.
Hasat etkinliğine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Mut İlçe Müdürü Kerim Köken, Mut Göksu Kooperatifi Başkanı Salih Tekin ve üreticiler katıldı.
Programda konuşan Karadağ, Mut’un tarımsal üretimde önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak bölgede kayısı, incir, zeytin ve özellikle yeşil erik üretiminin yoğun olduğunu belirtti.
Türkiye genelinde üretilen yeşil eriğin büyük bölümünün bu ilçeden karşılandığını söyleyen Karadağ, erkenci üretimin bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığını dile getirdi. Şubat ortasında başlayan hasadın yaklaşık üç ay sürdüğünü, şu anda seralarda devam eden sürecin ilerleyen haftalarda açık alanlarda da devam edeceğini ifade etti.
Kooperatif Başkanı Tekin ise Kıravğa can eriğinin bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekti.
Mahallede 55-56 civarında sera bulunduğunu ve bu seraların 1 dönümden 5 dönüme kadar değişen büyüklüklerde olduğunu belirten Tekin, toplamda yaklaşık 115 dönüm alanda üretim yapıldığını söyledi. Bu yıl örtü altı üretimde yaklaşık 115 tonluk bir rekolte beklendiğini aktaran Tekin, sezonun başında 4-5 bin lira seviyelerinde olan fiyatların şu anda 2 bin lira civarına düştüğünü ifade etti.
Örtü altı üretimin sağladığı erkencilik avantajı sayesinde Mut eriğinin hem iç pazarda hem de ihracatta güçlü bir konumda olduğu vurgulandı.