Mersin’in Mut ilçesine bağlı Selamlı Mahallesi’nde kayısı ağaçları bahara uyandı. Hava sıcaklığının 19 dereceye yükseldiği bölgede kayısı bahçeleri beyaza büründü. Çiçek açan ağaçlar dronla görüntülendi.

"ÇİÇEKLENMEDE AÇILIŞ ORANI ÇOK GÜZEL"



Mahalle Muhtarı Sedat Güleç ptığı açıklamada, havaların yumuşaması ve yağışların artmasının çiçeklenmeyi olumlu etkilediğini belirtti.

Özellikle “cebas red” türü kayısı ağaçlarında renk cümbüşü oluştuğunu ifade eden Güleç, “Ağaçlarımız inşallah don, soğuk ve doludan etkilenmez. Çiçeklenmede açılış oranı çok güzel. İnşallah çiftçimizin yüzü güler. Mut’ta kayısı çiçek açmışsa çiftçimizin de umudu açmış demektir.” dedi.